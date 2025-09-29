Moquée pour son surpoids, cette chienne au passé douloureux trouve finalement des maîtres bienveillants

Les humains ne sont pas les seuls à pouvoir souffrir de discrimination liée au surpoids. Nos compagnons à 4 pattes peuvent également en être la cible, comme Sadie qui, en plus d’avoir eu un passé difficile, a dû faire face aux moqueries des visiteurs de son refuge.

Sadie est une adorable croisée Beagle de 6 ans. Elle a été confiée au refuge Main Line Animal Rescue (MLAR) de Phoenixville (États-Unis) par les forces de l’ordre . Sans véritablement connaître son passé, on peut au moins se douter qu’il n’a pas été simple.



© mainlineanimalrescue / Facebook

Pourtant, comme si cela ne suffisait pas, la pauvre bête a dû subir le comportement déplorable de certains visiteurs qui n’ont rien trouvé de mieux que de se moquer de son surpoids. Dans une publication Facebook reprise par The Dodo , le MLAR n’a pas manqué de condamner l’attitude de ces personnes : “[Ils] se moquent presque d'elle à cause de son poids, comme si elle pouvait y faire quelque chose”. Semblant comprendre qu’elle était différente des autres chiens, Sadie montrait un comportement anxieux et replié. “[Elle] était d'une tristesse qui vous noue la gorge” continue ainsi le post Facebook.

Dans ce même message, le personnel du refuge a également souhaité louer le caractère affectueux de Sadie, incitant les internautes à voir au-delà des apparences : “Sadie est une chienne absolument merveilleuse. Elle est douce, gentille, aimable et calme. Elle aime tout le monde et s'entend à merveille avec les autres chiens”. Il précisait même qu’à défaut de pouvoir l’adopter, les internautes pouvaient au minimum diffuser plus largement l’histoire de la malheureuse chienne, afin qu’elle puisse enfin trouver une famille pour la vie.

© mainlineanimalrescue / Facebook