Une chienne vivant à l'arrière d'une camionnette entame un nouveau chapitre de sa vie en rejoignant les rangs de la police

Bella vivait dans des conditions déplorables avant de rejoindre les rangs de la police. Débordante d'énergie, elle excelle aujourd'hui en tant que chien de recherche.

Bella et 2 autres chiens ont été pris en charge par la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) en mai 2021. Âgée de 20 semaines à l'époque, la femelle Sprocker Spaniel (un croisement entre le Cocker Anglais et le Springer Anglais) vivait à l'arrière d'une camionnette dans des conditions déplorables.

« Lorsque nous avons commencé à chercher de nouvelles maisons pour eux, je visitais notre centre et j'ai présenté Bella à un agent cynophile, a expliqué l'inspecteur en chef de la RSPCA du Kent, Nick Wheelhouse, elle s'est précipitée vers lui et a commencé à jouer avec le ballon qu'il lançait. Il s'est tourné vers moi et m'a dit qu'elle ferait un excellent chien de recherche pour la police. »

© Triangle News

Bella a trouvé sa vocation

En août 2021, Bella est allée vivre avec un bénévole qui a l'habitude de promener des chiens et qui travaille avec la brigade cynophile du Kent, rapporte le quotidien britannique Metro. Sa formation a alors commencé. 9 mois plus tard, l'animal enjoué et dynamique est devenu un habile chien de recherche. Une nouvelle aventure, un nouveau départ dans la vie pour cette boule de poils qui a vécu naguère dans la misère !

© Triangle News

A lire aussi : Un jeune chien souffrant de nombreux problèmes de santé devient le meilleur ami d'un cochon

« Nous avons un partenariat avec la RSPCA, a indiqué le chef de la brigade cynophile du Kent, Craig West, nous sommes ravis de pouvoir offrir à Bella un foyer aimant et de l'accueillir dans notre famille. Des chiens comme Bella, qui sont entraînés à détecter le sang, utilisent leur odorat extraordinaire pour rechercher des preuves sur les scènes de crime, ou pour aider à localiser les personnes qui pourraient être blessées. »

L'agent a affirmé que « les chiens policiers sont tenus en très haute estime ». Des partenaires hors pair !