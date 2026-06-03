Pour témoigner son amour cette chienne adoptée offre des cadeaux très insolites à sa maîtresse comme des serviettes en papier (vidéo)

Depuis son adoption auprès d'un refuge de Los Angeles (Etats-Unis), Pinky a trouvé une manière bien à elle de témoigner son affection à sa propriétaire. Chaque retour de celle-ci à la maison donne lieu à un cadeau aussi inattendu qu’attendrissant. Une habitude insolite de cette Chihuahua, filmée dans une vidéo virale sur TikTok et qui fait aujourd’hui craquer des millions d’internautes.

Nos animaux de compagnie sont des modèles d'attachement, de reconnaissance et de fidélité. Ils le prouvent chaque jour et de différentes manières.

Pinky, femelle Chihuahua provenant d'un refuge californien et ayant été adopté par une famille aimante, n'est pas la moins expressive dans ce domaine, bien au contraire. Sa propriétaire, qui se fait appeler « @glazersguide » peut en témoigner.

Pinky fait partie de la vie de sa maîtresse depuis 6 mois, et chaque fois que cette dernière rentre à la maison, elle lui fait la fête et lui offre un « cadeau ». Sa propriétaire ne peut jamais savoir à l'avance ce à quoi elle aura droit en guise de présent. Cette fois-ci, c'était une serviette en papier.

C'est ce que l'on peut voir dans une vidéo mise en ligne le 20 mai 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 3,1 millions de vues, et relayée par PetHelpful .

Tout en gardant la chienne tendrement blottie contre elle et en contemplant son cadeau du jour, elle y raconte son histoire.

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@glazersguide / TikTok

« Je ne te comprends pas, mais je t’aime »

On apprend ainsi que Pinky a été adoptée dans un refuge de Los Angeles en décembre 2025. Son humaine dit qu'elle a « beaucoup d'habitudes bizarres. L'une d'elles consiste à prendre des objets dans la bouche, comme nos chaussures, des serviettes, un morceau de pain, tout ce qu'elle peut saisir et qui, à ses yeux, est proche de nous. »

Une fois l'objet à offrir choisi, la Chihuahua le présente à sa maîtresse et le rapproche autant que possible de son visage, comme si elle cherchait à le placer dans sa bouche.

« J’apprécie son travail acharné et le cadeau, poursuit la propriétaire de Pinky. Et j’aime tes petites manies. Je ne te comprends pas, mais je t’aime. Je te remercie. »

Voici la vidéo :

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