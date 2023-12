Un chien disparaît dans les bois et y vit seul pendant des mois alors que la communauté se mobilise autour de sa famille

Un petit chien s’est retrouvé totalement perdu au beau milieu d’une zone densément boisée et y a survécu pendant 10 longs mois. Pendant ce temps-là, ses propriétaires le recherchaient sans relâche jusqu’à commencer à perdre espoir. C’était sans compter les nombreux volontaires s’étant mobilisés pour le sauver.

Milo, un croisé Chihuahua / Terrier de 3 ans, est rentré auprès de sa famille après 10 mois d’errance, rapportait Click2Houston le mercredi 6 décembre.

Le chien et ses propriétaires habitent Spring dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). En février dernier, Keimanni McAlpin, 14 ans, déchargeait des provisions devant chez elle. Son ami canin Milo était censé la suivre, mais il s’était éloigné du domicile en courant.

L’adolescente et sa mère Constance Joseph l’avaient recherché jusqu’à une heure du matin, sans résultat. Elles avaient ensuite publié un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Milo s’était réfugié dans les bois, à quelques kilomètres de là. Survivre seul dans ces conditions paraissait quasi impossible aux yeux de sa maîtresse, qui pensait l’avoir perdu à jamais.

Keimanni McAlpin, elle, éprouvait de la culpabilité pour avoir laissé son chien fuguer de la sorte. « Je m’en veux, en fait », confiait-elle, en effet, à Click2Houston.

Récemment, une autre propriétaire canin a remarqué Milo en promenant son chien dans le bois. Perri Pearson ignorait encore qu’il avait un foyer, mais elle commençait à s’en douter au fil des jours. « Il traversait la rue en courant devant notre camion », dit-elle.

Elle et d’autres habitants ont pris l’habitude de le nourrir, mais personne ne parvenait à l’approcher. Perri Pearson déposait de la nourriture, puis allait faire sa séance de sport et l’observait depuis la fenêtre du gymnase. « J'avais juste l'impression que c'était un chien qui avait une maison et qu’elle lui manquait », explique-t-elle.

Elle a contacté un groupe de bénévoles sur Facebook. Ces derniers ont déployé des cages pièges, des filets et des morceaux de bœuf pour attirer Milo. Le chien ne s’est finalement laissé enfermer que le mardi 5 décembre.

« Ca semble presque irréel »

Les bénévoles l’ont emmené chez le vétérinaire qui a découvert qu’il était pucé. Il a ainsi pu contacter Constance Joseph pour lui annoncer la nouvelle.



Click2Houston

« Je l'ai et il est ici avec moi, mais ça semble presque irréel », dit sa fille Keimanni. La famille ressent une grande gratitude à l’égard de tous ces gens qui ont contribué au retour sain et sauf de Milo, alors qu’elle ne les connaissait absolument pas.

« Dites à votre animal que vous l'aimez, serrez-le très fort, chérissez ces moments car pendant toute une année où il est parti, je n'ai rien ressenti », indique l’adolescente. Elle, sa mère et Milo pourront fêter Noël ensemble.