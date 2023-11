Amoureuse des bêtes, elle construit un village avec des petites maisons pour les animaux handicapés

Paige dédie sa vie aux chiens et chats dans le besoin. Elle a commencé à s’occuper de ceux dont plus personne ne voulait, puis sa passion a pris de l’ampleur. Aujourd’hui, la bienfaitrice s’occupe d’un village composé de plusieurs petites maisons destinées à ses pensionnaires.

Qu’il fait bon vivre, à Misfit Town ! Une vingtaine d’animaux handicapés ont la chance de flâner dans ce petit « village » situé à l'intérieur d'une ferme de la Baie de Tampa, en Floride (États-Unis). Paige Graham et sa mère ont initié ce projet avec leur cœur. Grâce à leur bonté, des boules de poils délaissées ont trouvé refuge et peuvent couler de beaux jours.

Paige a commencé sa vie professionnelle en tant qu’infirmière. Rapidement, son amour pour les bêtes l’a conduite à sauver celles qui avaient des besoins spécifiques assez exigeants. De plus en plus de toutous et de chats ont été emmenés sur sa propriété, si bien que 10 ans plus tard, en 2022, la bonne samaritaine a eu l’idée de concevoir un village nommé Misfit Town.

@isle.of.misfits / TikTok

Des logements équipés

3 tiny houses, ou micromaisons en français, ont été aménagées spécialement pour ses protégés. Dans la maison principale, qui sert de dortoir aux chiens, de nombreux lits douillets sont alignés et recouverts de couvertures moelleuses. Il y a un ventilateur au plafond et même un climatiseur pour assurer le confort des canidés en cas de chaleur.

On retrouve à peu près les mêmes équipements dans les autres logements, en plus d’un « catio » pour celui réservé aux félins. Un parc à chiens a aussi été installé à proximité des maisonnettes, comme l'a mentionné The Sun.

Paige partage ses journées sur les réseaux sociaux

Sur TikTok, ou encore Instagram, Paige publie des photos et des vidéos montrant son quotidien dans son sanctuaire. Les internautes sont admiratifs face à sa générosité et son implication. Ils sont d’ailleurs près de 500 mille à la suivre sur les plateformes sociales et lui envoient régulièrement du soutien dans les commentaires : « Comme c'est merveilleux pour tous les toutous et minous, vous êtes la meilleure personne au monde » écrivait une personne.

Actuellement, Paige ne reçoit plus de nouveaux pensionnaires en raison de problèmes de santé. Elle tient néanmoins à continuer d’aider les animaux, notamment ceux qui souffrent d’un handicap, en préparant le projet Misfit Wheels. Celui-ci permettra de fournir « une éducation, des ressources et des équipements adaptatifs gratuits » aux plus démunis.

A lire aussi : Un chien trouve une manière touchante d'exprimer son admiration pour son ami félin (vidéo)