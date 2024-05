Chargé d’une mission spéciale lors du mariage de ses maîtres, ce Golden Retriever enthousiaste vole la vedette aux futurs époux (vidéo)

Lorsque des jeunes mariés décident d’inclure leurs animaux de compagnie dans la cérémonie, l’évènement est souvent beaucoup plus mémorable. Cela a été le cas pour le mariage des maîtres de Pancakes, un Golden Retriever très enjoué. Lors de leur union, ils avaient confié une tâche très importante au toutou : apporter les anneaux dans l’église. Pancakes a été à la hauteur de tous les espoirs, et bien plus encore !