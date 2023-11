Visite virtuelle à la plage : Quand la technologie aide un propriétaire canin endeuillé à surmonter son chagrin (vidéo)

Daniel Esparza a créé une vidéo émouvante où l’on peut voir sa défunte chienne endormie sur le sable, au bord de la mer. En réalité, elle ne s’y était jamais rendue, comme l’explique l’intéressé à The Dodo.

Sam et son humain étaient inséparables. La femelle Labrador Retriever était à ses côtés partout où il allait. « Elle a été ma compagne pendant presque 13 ans », dit Daniel Esparza, qui travaille dans l’univers de la réalité virtuelle.



A ses yeux, Sam était l’être le plus précieux au monde. Il la décrit comme « très mignonne et intelligente ». Sa disparition l’a évidemment plongé dans un profond chagrin.

La chienne est, en effet, décédée, car « elle avait un problème au cerveau à cause de son âge », précise le propriétaire canin endeuillé. Sa tristesse était d’autant plus grande qu’ils étaient censés s’offrir une ultime virée à la plage avant de se dire adieu.

Malheureusement, Sam a rejoint le Paradis des chiens avant la date prévue de cette escapade en bord de mer. « Un jour, se souvient-il, elle s’est endormie et ne s’est pas réveillée ».



Quelques années plus tôt, il avait eu la présence d’esprit de la filmer pendant qu’elle dormait à la maison. Il l’avait fait en s’aidant de ses outils de capture d’images en 3D. Il se disait que ces enregistrements allaient probablement lui servir un jour. Il avait raison.

Récemment, alors qu’il réfléchissait au moyen d’emmener virtuellement Sam à cette fameuse plage et de créer ainsi un beau souvenir, il a eu l’idée d’intégrer la séquence évoquée plus haut dans une courte vidéo filmée sur le site balnéaire en question.

Le résultat, il l’a partagé sur X (ex-Twitter). Une publication particulièrement poignante et qui a ému de nombreux internautes.

I made a 3D scan of my dog Sam a couple of years ago. She passed away 7 month ago, I still miss her a lot. I still visit her in this beach scene I made in @UnrealEngine in VR because our last trip was supossed to be a little vacation in a beach, but her health didnt let us go. pic.twitter.com/5hQ1Ob9wCm

