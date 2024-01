Trahi par sa première famille, ce chien magnifique cherche celle qui pansera son cœur et l'aimera pour toujours (vidéo)

Le chien peut se vanter d’être « le meilleur ami de l’Homme ». Mais celui-ci peut-il en dire autant ? Chaque année, des milliers d’animaux sont abandonnés sans même bénéficier d’un dernier regard. De membres de la famille « trop mignons », ils deviennent de simples va-nu-pattes battant le pavé et tentant désespérément de flairer l’espoir.

Milou n’a peut-être pas arpenté les rues avec l’ombre de la solitude accrochée à ses basques, mais il a bel et bien été victime d’abandon. Les humains auxquels il avait accordé toute sa confiance lui ont tourné le dos du jour au lendemain.

Le magnifique toutou a été déposé comme un simple colis sur le pas de la porte d’une maison, qui abrite « une personne bien connue dans un village du Liban pour venir en aide aux animaux ».

Si certains individus n’hésitent pas à briser le cœur des boules de poils égayant notre petite planète bleue, d’autres se plient en quatre pour récupérer les morceaux et les recoller, quel que soit le temps nécessaire.

© Elias and friends

« On cherche une famille très investie »

« Première action pour protéger Milou : le stériliser, explique Marie, de l’association Elias and friends, un chien aussi beau attise les convoitises de personnes mal intentionnées qui ne pensent qu'à la reproduction à la chaîne et à la revente des chiots... Un épouvantable business ! »

Mais depuis la fameuse opération, « plus personne ne veut l’adopter au Liban ». Pour lui permettre de trouver l’Amour avec un grand « A », les bénévoles ont décidé de le proposer à l’adoption en France. « Il a suivi le protocole de vaccination pour rejoindre l’Europe, nous confie notre interlocutrice, il est désormais prêt à être rapatrié à Paris dès qu’une famille l’adoptera. »

© Elias and friends

Ce type de chien, dont la beauté fascine énormément de monde, reste très en vogue. Certes, Milou arbore de splendides prunelles bleues et une bouille à croquer. Toutefois, cet animal aux besoins spécifiques n’est pas à mettre entre les mains de n’importe qui.

« On cherche une famille très investie, qui comprend que des cours d’éducation canine seront indispensables, et qu’il lui faudra du temps et beaucoup d’amour pour s’adapter à sa nouvelle vie, déclare Marie, on veut des gens patients, confiants, prêts à s’investir et à vivre une merveilleuse aventure. »

A lire aussi : Une femme pense avoir perdu son chien en pleine promenade et le retrouve dans une scène pleine de tendresse (vidéo)

© Elias and friends

Qui osera plonger dans l’océan de ses yeux, goûter aux embruns du bonheur et se laisser bercer par les vagues de l’amour ? Milou attend ses adoptants pour la vie, il a besoin de vous !

Pour obtenir de plus amples informations, merci de contacter directement l’association Elias and friends :