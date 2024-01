L'appel à l'aide désespéré et la forte mobilisation pour un chien de soutien émotionnel introuvable depuis plus d'une semaine

Un chien a été retrouvé sain et sauf et restitué à sa maîtresse plus d’une semaine après s’être échappé, rapportait San Angelo Live.

Le petit canidé répond au nom de Pepe et est un croisé Schnauzer nain / Caniche. Il est le chien de soutien émotionnel de sa propriétaire, Elisa Gonzales, qui habite San Angelo dans l’Etat du Texas (Etats-Unis).

L’animal était introuvable depuis le 27 décembre 2023, plongeant son humaine dans le désarroi le plus total. Cette dernière a tout de suite lancé un appel à l’aide à travers les réseaux sociaux et les médias locaux, dont le San Angelo Live justement. « C’est mon bébé et c’est mon chien de soutien émotionnel », disait-elle alors qu’elle poursuivait sa quête désespérée.

Elle confiait ressentir de la culpabilité en le sachant livré à lui-même dehors, sans possibilité de s’abriter du froid. Son appel à l’aide a été largement relayé et a déclenché une forte mobilisation au sein de la communauté.

Malgré tout, Elisa Gonzales restait sans nouvelles de son ami à 4 pattes et son anxiété augmentait au fil des jours.



Elisa Gonzales / Facebook

Jusqu’au vendredi 5 janvier 2024, jour où elle a partagé la nouvelle que tout le monde attendait. Pepe venait, en effet, d’être retrouvé indemne et de rentrer auprès d’elle.

« Dieu répond aux prières »

Il a été découvert par une dame prénommée Monica. Responsable du motel El Patio, elle avait reconnu le chien qu’elle avait vu sur l’une des affichettes distribuées par Elisa Gonzales. Il se trouvait à proximité d’un magasin à quelques dizaines de kilomètres de son lieu de travail.

Monica a aussitôt appelé la maîtresse de Pepe et cette dernière l’a rejointe aussi vite qu’elle l’a pu pour des retrouvailles pleines d’émotion.

A lire aussi : Le désarroi d'une famille en camping dont la chienne séniore a disparu dans la nature à cause d'un feu d'artifice

Elisa Gonzales l’a longuement remerciée pour sa bienveillance et exprimé sa gratitude à l’égard de tous ceux qui ont contribué à cet heureux dénouement. « Dieu répond aux prières », a-t-elle déclaré.