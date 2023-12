L'amitié inconditionnelle et touchante entre un Labrador aveugle et un Berger Australien lui servant de guide

Willie le chien est aveugle, mais il peut compter sur sa propriétaire qui lui offre énormément d’amour et sur son congénère Carson qui ne le quitte pas d’une semelle. Ce dernier a spontanément endossé le rôle de guide pour son ami, qui peut ainsi mener une vie épanouie et heureuse malgré son handicap.

La complicité qui existe entre Willie et Carson est palpable et fait extrêmement plaisir à voir. Ces 2 chiens s’adorent et sont inséparables, surtout que l’un est véritablement les yeux de l’autre. Leur belle histoire est rapportée par ABC News.



ABC News

Willie est un croisé Labrador Retriever de 2 ans. Il est né avec une maladie rare lui ayant fait perdre la vue et ayant rendu nécessaire l’extraction de ses globes oculaires. Savannah Stuart l’a adopté en 2021.

Elle était déjà la propriétaire d’un autre adorable chien répondant au nom de Carson. Celui-ci est un Berger Australien âgé de 7 ans.

Quand l’Aussie a rencontré Willie, il s’est tout de suite pris d’affection pour lui, comme s’il comprenait qu’il avait besoin d’aide et de réconfort. Il l’a placé sous son aile et est spontanément devenu son chien guide d’aveugle.



@carson_and_willie

Sa bienveillance et sa patience à son égard ne s’est jamais démentie. L’attachement de son protégé à son adresse non plus. Tous 2 sont complètement inséparables et font absolument tout ensemble.

Une existence heureuse malgré la cécité

Savannah Stuart est le témoin privilégié de cette merveilleuse amitié et se rend compte tous les jours à quel point ils sont précieux l’un pour l’autre. Carson est ravi d’avoir un compagnon de jeu et Willie sait qu’il peut s’appuyer sur son ami à tout moment et quoi qu’il fasse.



ABC News

Ils adorent jouer, partir à l’aventure et enchaîner les découvertes. Grâce à Carson, Willie fait à peu près tout ce qu’un chien lambda peut faire. Son compère lui permet de surmonter et même d’oublier son handicap.

Le croisé Labrador et le Berger Australien sont les vedettes d’un compte TikTok, « @carson_and_willie », où on peut découvrir en vidéo quelques-uns de leurs moments partagés les plus amusants et les plus tendres.

A lire aussi : Sauvé d’un abattoir de viande de chien, ce Golden Retriever découvre les plaisirs simples de la vie (vidéo)