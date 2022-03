Un chien d'assistance noue une relation étroite avec une fillette gravement blessée et améliore son quotidien

Victime d’un grave accident qui l’a laissée paralysée, une fillette bénéficie aujourd’hui des aptitudes remarquables et de l’affection d’une chienne d’assistance. Au-delà de l’aspect médical de l’aide fournie par l’animal, c’est aussi la relation forte et unique liant ces 2 êtres qui est admirable.

La vie de la petite Memphis Rose, 8 ans, et de sa famille avait basculé un jour de juin 2020. La fillette avait été gravement blessée lors d’un accident de la route survenu près de Wellington, en Floride. Elle avait un poumon perforé, une fracture et un déplacement cervicaux, et sa colonne vertébrale avait été sévèrement touchée.

L’impact était si terrible qu’il avait occasionné un arrêt cardiaque chez Memphis Rose. Heureusement, un médecin qui se trouvait sur les lieux lui avait prodigué les premiers soins jusqu’à l’arrivée des secours. Elle avait ensuite été transportée par hélicoptère aux urgences d’un hôpital de West Palm Beach.

D’après les médecins, la lésion au niveau de sa colonne vertébrale pourrait ne jamais guérir. Ce qui signifie que Memphis Rose risque d’être paralysée à vie. Elle a aussi été hospitalisée à plusieurs reprises après l’accident, notamment pour des pneumonies et une opération visant à stimuler son diaphragme par l’implant d’électrodes, afin de l’aider à respirer.

Malgré tout ce qu’elle a vécu, elle sourit en permanence. Sa mère Gayrene Meade, 31 ans, confie à People que Memphis Rose « l’impressionne tous les jours par sa force ». Une force que la fillette puise aussi dans la merveilleuse relation qui la lie à Juliet, sa chienne d’assistance.



Une merveilleuse complicité

Cette femelle Golden Retriever de 2 ans n’est à ses côtés à plein temps que depuis peu, mais elle et Memphis Rose sont extrêmement attachées l’une à l’autre et très complices.

Juliet a récemment achevé sa formation de 18 mois à Fort Myers. Sa présence auprès de sa jeune maîtresse est précieuse à plus d’un titre, puisqu’elle a appris à « ouvrir des portes, à apporter des choses à Memphis, à aller chercher sa mère si nécessaire dans diverses situations », détaille son éducateur Summit Earhart. Ce n’est pas tout ; la Golden Retriever a également été entraînée à « appliquer une thérapie par pression profonde pour calmer Memphis qui a de fréquents accès d'anxiété », ajoute le professionnel.



Auparavant, la chienne et l’enfant avaient des rencontres régulières pour apprendre à se connaître et tisser des liens. Summit Earhart, lui, continuera d’assurer un suivi en revenant voir Juliet 2 fois par mois pour consolider sa formation.

Associations, élevage et éducateur mobilisés pour la réussite de l’expérience

Si cette belle amitié a pu voir le jour, c’est en grande partie grâce à Lori Griffith, la fondatrice de l’association Chasin' A Dream Foundation à Jupiter, en Floride. Lorsqu’elle avait su pour l’accident de Memphis Rose et appris que celle-ci adorait les chiens, elle avait contacté ses amis au Furry Friends Adoption, Clinic & Ranch. Cette organisation avait reçu Juliet en provenance d’un élevage du Wyoming le jour où la fillette avait eu son accident.

D’habitude, l’éleveur en question forme des chiens d’assistance pour les vétérans des forces armées, mais l’histoire de Memphis Rose l’avait beaucoup touché. Avec les autres protagonistes, il a organisé l’apprentissage de Juliet.

Pour Summit Earhart, Juliet et Memphis Rose « forment une équipe parfaite ». La chienne « est douce et réconfortante, et prend son travail au sérieux. Elle aime Memphis Rose et sait que son travail consiste à l’aider », conclut l’éducateur.