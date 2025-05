Bien que paralysé après avoir été la cible de tirs, ce chien est plus que jamais prêt à commencer une nouvelle vie

Il a besoin d’un chariot pour se déplacer et des projectiles sont encore logés dans son corps, mais rien d’autre ne différencie Scooter de la plupart de ses congénères. La joie de vivre de ce chien est intacte et sa confiance en l’humain l’est tout autant, malgré tout ce qu’il a enduré. Aujourd’hui, il est fin prêt pour un nouveau départ dans la vie.

Scooter n’a qu’un an, mais ce chien a déjà traversé tant d’épreuves. Le jour de Noël 2024, il avait été découvert blessé par un bon samaritain dans une zone rurale près de Nashville, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis). Le canidé se déplaçait à la seule force de ses pattes avant. Il avait été emmené par son sauveur au refuge pour animaux du comté de Maury.

La structure d’accueil ne disposait toutefois pas des ressources nécessaires pour prendre en charge un chien présentant des lésions d’une telle gravité. Elle avait lancé un appel à l’aide, auquel l’association Wags and Walks avait tout de suite répondu, d’après People.



Wags & Walks

« Il était évident que Scooter avait vécu le pire de ce dont les humains sont capables », raconte Wags and Walks, qui l’avait fait examiner par un spécialiste. Le diagnostic avait confirmé les craintes des bénévoles ; ce chien avait été victime de tirs à l’arme de chasse. Aujourd’hui encore, plusieurs plombs sont logés dans son corps.

« Il semble qu’il ne retrouvera probablement jamais l’usage de ses pattes arrière », regrette l’association.

Un chien « plein d’amour »

Grâce à son chariot, Scooter a retrouvé une partie de son autonomie. Il s’épanouit au sein de sa famille d’accueil et attend désormais qu’on lui trouve un foyer aimant pour toujours.



Wags & Walks

A lire aussi : Un chien dans un état misérable en fourrière cherche une famille aimante qui lui mettra des étoiles dans les yeux

« Avec l'aide de son chariot (et beaucoup de détermination et d'engagement de la part de sa famille d'accueil), Scooter joue à rapporter, explore le monde qui l'entoure et apporte de la joie à tous ceux qu'il rencontre, indique Wags and Walks. Il a même retrouvé une certaine mobilité grâce à la physiothérapie et peut désormais marcher seul sur de courtes distances ».

« Malgré tout ce qu’il a traversé, poursuit l’organisation, il est plein d’amour et sa volonté de vivre est palpable ».