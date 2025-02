Cette femelle Berger Allemand rencontre ses deux nouveaux colocataires Cochons d’Inde qu’elle considère rapidement comme ses petits (vidéo)

Cookie et Brownie sont 2 mignons petits Cochons d’Inde qui ont récemment rejoint une gentille famille. La matriarche est une femelle Berger Allemand de 14 ans, à moitié aveugle. Un peu inquiète concernant la première rencontre entre le canidé et les rongeurs, la maman humaine, dont on ignore le prénom, a cependant vite été surprise et rassurée par le comportement de sa chienne. En effet, au lieu de faire preuve d’instinct de prédation, cette dernière a immédiatement tenu à prendre les rongeurs sous son aile. Sur le compte TikTok dédié aux adorables petites boules de poils, plusieurs vidéos de leurs interactions ont été récemment postées et relayées par Parade Pets.

Une rencontre sous haute surveillance

Dans la première, on peut voir la chienne passer à plusieurs reprises sa tête dans l’ouverture de la cage. Elle prend le temps de renifler doucement ses nouveaux acolytes pendant que ceux-ci n’hésitent pas la moindre seconde à venir vers elle et lui lécher la truffe. Ces interactions d’une douceur sans nom ont immédiatement fait fondre les cœurs des internautes. “Je n'ai ouvert la cage qu'après m'être assurée que ses intentions étaient bonnes”, a assuré la jeune femme dans les commentaires. Finalement, il s’avère que la chienne est très douce et protectrice avec les nouveaux arrivants, à tel point que son humaine pense même qu’elle les prend pour ses chiots. “Quand tu es adopté par un Berger Allemand de 14 ans qui est convaincu à 100 % que tu es son chiot", peut-on lire en légende de la seconde vidéo.

Quant à Cookie et Brownie, ils ne montrent de leur côté aucune peur malgré la différence de taille entre eux et leur nouvelle maman adoptive. Chaque jour, la chienne passe des heures à regarder ceux qu’elle semble considérer comme ses petits par la porte de la cage. Chacune de leurs interactions sont douces et bienveillantes. Aucun ne montre des signes de stress ou d’agression. Une relation comme on en fait peu et qui a le don de nous faire craquer…

© @snacksizedduo / TikTok