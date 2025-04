L'émotion d'une ancienne militaire malvoyante rencontrant son nouveau chien d'assistance 2 mois après la perte tragique de son prédecesseur

Kerrie Porter faisait partie de l’armée de terre américaine et avait servi à 2 reprises en Irak. Devenue malvoyante et souffrant de stress post-traumatique, cette habitante de l’Etat de Géorgie avait renoué avec l’espoir en rencontrant Bruno, son chien d’assistance, après avoir attendu ce moment pendant plus d’un an.

Malheureusement, 2 semaines plus tard, ce Caniche formé par Top Dogg K9 Foundation avait été fauché par une voiture alors qu’il était en fugue. Le quadrupède n’y avait pas survécu.

Kerrie Porter était dévastée ; elle venait de perdre à la fois son ami et sa principale source de soutien et de réconfort.

Près de 2 mois se sont écoulés depuis cette tragédie. Ce que l’ancienne soldate ignorait, c’est qu’on lui préparait une très belle surprise, qu’elle a découverte le lundi 28 avril 2025.



FOX 5 Atlanta

Top Dogg K9 Foundation a convié Kerrie Porter sans lui révéler la véritable raison de cette invitation. Blake Rashad, cofondateur de l’association, lui a alors présenté Hayden, son nouveau chien d’assistance, rapportait FOX 5 Atlanta.



FOX 5 Atlanta

Un cabinet d’avocats, touché par l’histoire de Kerrie Porter, avait décidé de prendre en charge les 15 000 dollars (13 200 euros environ) que coûtait l’attribution de Hayden à sa maîtresse. Hadyen qui n’est d’ailleurs autre que le frère de Bruno.

Le Caniche avait reçu un apprentissage dans une prison de l’Etat voisin de l’Alabama dans le cadre d’un programme de réinsertion de détenus par l’éducation canine. Il avait ensuite suivi sa formation spécifique au centre de la Top Dogg K9 Foundation.



FOX 5 Atlanta

« Je n’ai pas les mots »

Kerrie Porter était évidemment extrêmement émue en faisant la connaissance de Hayden. « Je suis vraiment sous le choc, a-t-elle effectivement confié. Je n’ai pas les mots. C’est bouleversant de penser que tant de gens puissent se soucier de mes progrès et de ma capacité à aller de l’avant. »



FOX 5 Atlanta

L’arrivée de Hayden n’est d’ailleurs pas la seule bonne nouvelle pour la militaire à la retraite ; elle vient, en effet, d’apprendre qu’elle attend son 2e enfant.

Son chien d’assistance la rejoindra chez elle dans quelques jours, une fois la nouvelle clôture sécurisant son jardin achevée.

FOX 5 Atlanta

La joie était aussi palpable du côté de Montlick Injury Attorneys, le cabinet d’avocats ayant sponsorisé l’opération. « Le travail de Top Dogg ne change pas seulement des vies, mais en sauve également, et nous sommes très reconnaissants d'y participer », a ainsi déclaré sa représentante Jenny Harty.