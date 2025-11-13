Un chien courageux met sa propre vie en péril pour sauver sa maîtresse d'un cobra

Prêts à tout pour ceux qu’ils aiment, les chiens ne cessent de nous émouvoir par leur bravoure. En Inde, l’un d’eux n’a pas hésité à s’interposer entre un serpent à la morsure et au venin redoutables et sa maîtresse, mettant sa propre vie en péril. Son acte héroïque a bouleversé toute une communauté.

Ce n’est pas un hasard si le chien est un symbole de loyauté partout dans le monde. Nos amis à fourrure en apportent quotidiennement la preuve par leurs actes pleins de courage, parfois même en risquant leur vie pour sauver celle de leur humain. C’est précisément ce qu’a fait récemment un canidé répondant au nom de Rocky, alors que sa maîtresse était sous la menace d’un reptile venimeux, rapportait India Today.

Les faits se sont produits le mardi 14 octobre 2025 à Alappuzha dans l’Etat du Kerala, dans le sud-est de l’Inde. Aux alentours de 13h30 locales, le chien et sa maîtresse, prénommée Thushara, se trouvaient chez eux quand un cobra s’est introduit dans le jardin.

Le serpent a commencé à avancer en direction d’Alappuzha. Rocky s’en est rendu compte à temps et a immédiatement décidé d’intervenir, malgré le danger. Le cobra n’a pas survécu à l’affrontement, mais il a eu le temps d’infliger une terrible morsure au brave quadrupède. A la douleur de la blessure s’ajoutait celle provoquée par le venin, qui commençait à faire son effet.

Le soulagement après plusieurs jours d’angoisse

Il fallait agir rapidement pour espérer sauver le chien. Sa propriétaire l’a emmené chez un vétérinaire local, qui lui a prodigué les soins d’urgence avant de le transférer à une autre clinique mieux équipée, celle du Dr Bibin Prakash et son équipe.





Pendant quelques jours, l’état de santé de Rocky était préoccupant, mais il s’est accroché à la vie et a commencé à se rétablir.

Le mari d’Alappuzha, Subhash Krishna, qui travaille à l’étranger, est rentré en Inde dès qu’il l’a su pour rester au chevet de Rocky.

Au sein de la communauté locale, le chien est désormais qualifié de héros. A très juste titre. Tout le monde espère le voir rentrer à la maison le plus vite possible.