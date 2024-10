Pour protéger sa famille, ce Pitbull affronte un serpent et donne une leçon à ses détracteurs (vidéo)

Depuis quelques mois, l’Inde a adopté une politique stricte contre les Pitbulls et les autorités compétentes tentent progressivement d’éradiquer cette race dans le pays. En tant que chien de ce type, Jenny est stigmatisée malgré son grand cœur. En effet, sa famille ne s’en séparerait pour rien au monde, d’autant plus qu’elle a sauvé des vies à plusieurs reprises.

À Jhansi, ville indienne de l’Uttar Pradesh, les enfants de Punjab Singh ont certainement eu la peur de leur vie lorsqu’un cobra royal a fait irruption chez eux. Lequel n’a pas eu le temps de se dresser, puisque la chienne protectrice de la maison, Jenny, est intervenue pour le neutraliser.

Jenny fait partie des Pitbulls, dont la détention pose problème en Inde. Par des lois restrictives, le gouvernement éloigne petit à petit cette race de son pays. Ainsi, depuis le mois de mars dernier, l’élevage, la vente, mais également l’importation de ces chiens ainsi qu’une vingtaine d’autres est interdite, comme l’a mentionné The Independent. Les décideurs justifient cette loi par une potentielle hausse des attaques de “chiens dangereux”.

@UPNBT / X

Un membre de la famille

Quoi qu'il en soit, Jenny vivait déjà avec Punjab Singh avant cette décision. L’homme a d’ailleurs déclaré lors d’une interview que son canidé n’avait « jamais fait de mal à personne » et a appelé à la tolérance envers les animaux. Une vidéo récente impliquant justement Jenny est devenue virale et vient appuyer ses propos.

Tandis qu’elle était attachée dans le jardin, selon son maître, elle aurait entendu les enfants de la famille hurler et se serait précipitée à leur rencontre. Ceux-ci avaient fait la rencontre d’un cobra royal, soit l’un des serpents venimeux les plus dangereux au monde. Il peut attaquer quand il se sent en danger.

Malgré la dangerosité de la situation, Jenny s’est précipitée vers le reptile pour le neutraliser et protéger les enfants. Par chance, ceux-ci n’ont pas été blessés et pour leur père, c’est grâce à la chienne : « Si Jenny n'avait pas tué le serpent, une tragédie aurait pu se produire. Elle a sauvé des vies et a gagné notre gratitude » déclarait l’homme.

Il a ajouté que Jenny avait déjà protégé la propriété rurale d’autres serpents et, que par conséquent, il se sentait reconnaissant vis-à-vis de son dévouement pour les siens.