Rescapée d'un élevage clandestin, cette Beauceronne squelettique et terrifiée lors de son sauvetage est aujourd'hui méconnaissable à la plage

Arrachée à une vie de souffrance, une chienne a vu son destin basculer grâce à une formidable chaîne de solidarité. Quelques mois plus tard, son parcours illustre avec émotion la puissance de la résilience et de l’adoption responsable.

En octobre 2024, nous vous parlions du sauvetage de 72 chiens squelettiques dans un élevage clandestin insalubre, réalisé par Action Protection Animale et plusieurs associations partenaires. Les bénévoles étaient intervenus chez un éleveur canin de Bréhan, dans le Morbihan.

Les chiens de différentes races étaient enfermés dans des boxes et avaient des conditions de vie déplorables.

L’intervention avait fait l’objet d’un reportage publié sur YouTube. Le voici (attention : certaines images sont particulièrement choquantes, notamment celles des cadavres) :

Parmi les rescapés figure une adorable femelle Beauceron qui s’appelait Vodka, mais qui a changé de nom - et de vie - entretemps.

La chienne est aujourd’hui “métamorphosée. Si loin de la terreur qu’elle a connue”, peut-on lire sur le site d’ Action Protection Animale .



Elle qui “n’avait connu que l’immondice, la peur, l’isolement” a vu son quotidien changer du tout au tout 9 mois plus tard. Elle a été adoptée en mars 2025, et sa famille a récemment donné des nouvelles.



Elle ne s’appelle plus Vodka, mais Tara. Elle a fait la connaissance de Brownie, Labrador Retriever chocolat sénior de ses adoptants. Ce dernier a joué un rôle important dans son intégration.



Après des débuts difficiles, notamment en raison de sa peur des humains (une crainte qui subsiste, mais sur laquelle elle fait des progrès), la chienne apprend progressivement à se détendre.

“Elle vit sa meilleure vie”

“Les promenades quotidiennes étaient devenues un moment de plaisir, de découverte, mais mieux valait ne pas rencontrer d’autres humains. Son rapport aux autres chiens par contre a toujours été excellent”, détaillent ses humains.



Tara se porte de mieux en mieux, tant sur le plan physique (prise de poids et de masse musculaire), que sur celui comportemental et émotionnel. Les virées en campagne et en bord de mer lui font énormément de bien, surtout qu’elle a appris le rappel et bénéficie donc d’une plus grande liberté.

“Une vraie complicité s’est développée avec Brownie et elle vit sa meilleure vie”, ajoutent ses propriétaires, qui remercient l’équipe d’Action Protection Animale et les autres intervenants pour ce qu’ils ont “fait pour elle, ses compagnons d’infortune et tous les autres animaux”.