Un chien Border Collie souffrant de 3 malformations cardiaques va enfin pouvoir se faire opérer grâce à un don du sang !

Un donneur de sang a été trouvé pour Rio, un chiot souffrant de plusieurs malformations cardiaques et devant être opéré cette semaine. La propriétaire d’un Berger Australien a bien voulu emmener son chien en clinique vétérinaire pour effectuer la transfusion salvatrice.

Les Demizieux sont soulagés ; leur jeune chien Rio pourra recevoir un don de sang et donc être opéré au cœur, comme le rapporte L’Union ce lundi 3 mai.

C’est à la mi-février qu’ils avaient adopté ce Border Collie, aujourd’hui âgé de 4 mois et demi, chez un éleveur de l’Aisne. Le canidé semblait en bonne santé. C’est, en tout cas, ce qu’indiquait l’attestation signée par un vétérinaire au moment de l’adoption.

Sa consœur, chez laquelle les propriétaires de Rio l’ont emmené 3 semaines plus tard pour le rappel des vaccins, a toutefois perçu un souffle cardiaque en l’examinant. Elle espérait avoir affaire à un trouble passager qui disparaîtrait avec le temps, mais ce n’était pas le cas. Lors de la visite suivante, la vétérinaire a constaté que le souffle était encore plus marqué, que le poids du chiot n’évoluait pas suffisamment et qu’il souffrait d’anémie.

Pas d’opération sans transfusion sanguine

Un examen plus poussé a été effectué au Centre Hospitalier Vétérinaire Pommery, à Reims (51). Il a révélé, le 24 avril dernier, 3 malformations cardiaques chez le jeune Border Collie. Des anomalies faisant que le cœur du petit chien est 4 fois plus gros que la normale. Rio doit être opéré, sans quoi, il ne vivrait pas plus de quelques mois.

Pour que l’intervention puisse avoir lieu, une transfusion sanguine est nécessaire, car le chiot risque de perdre beaucoup de sang.

Les Demizieux ont donc lancé un appel dans ce sens sur les réseaux sociaux. Une trentaine de propriétaires canins ont proposé de mettre leur animal à la disposition des vétérinaires pour faire un don de sang. Mallory, la maman se dit « émue de cet élan de solidarité ». Parmi eux, une habitante de Laon (02), maîtresse d’un Berger Australien appelé Olaf, qui s’est engagée à se rendre avec lui à Reims pour la transfusion.

Grâce à elle et son chien, Rio pourra être opéré au CHV Pommery à la date prévue, le mercredi 5 mai en l’occurrence.

Une cagnotte pour aider les propriétaires à payer les soins

La solidarité qui s’est mise en place autour du Border Collie s’est également exprimée par des dons d’argent. Près de 400 euros ont, en effet, été récoltés à ce jour sur la plateforme Leetchi, où une cagnotte a été créée pour aider la famille à faire face au coût de l’opération et des soins.

L’intervention devrait coûter 1930 euros, sans compter les 300 euros déjà déboursés par les maîtres de Rio pour la radiographie et des traitements notamment.