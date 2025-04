Un chien sénior espérant avoir droit à sa chance au refuge voit sa patience récompensée au bout de 1500 jours d'attente

Ace a passé plus du tiers de sa vie au refuge, attendant que quelqu’un s’intéresse enfin à lui et lui offre une chance. Ce chien âgé a fini par l’avoir ; un couple a accepté de l’accueillir provisoirement, avant de réaliser qu’ils étaient destinés à faire un bon bout de chemin ensemble.

Ace a peut-être 11 ans, mais ce chien n’a pas perdu son âme de chiot. Toutes les années qu’il a passées au refuge n’ont en rien affecté sa joie de vivre. C’est ce qui a séduit ceux qui sont devenus ses propriétaires depuis peu, rapportait Alaska’s News Source.

Le canidé était arrivé au refuge de Kodiak, en Alaska (Etats-Unis), en 2018, en provenance du village de Kivalina, situé 1200 kilomètres plus au nord. Il avait été adopté en 2020. Les bénévoles étaient heureux de le voir prendre un nouveau départ, mais la déception les attendait au tournant.



humanesocietyofkodiak / Instagram

Elle est survenue un peu plus d’un an plus tard, ses adoptants ayant décidé de le ramener au refuge car l’un des membres de la famille souffrait de graves problèmes de santé.

Depuis, Ace restait dans son box, rêvant peut-être du jour où il allait le quitter pour de bon et renouer avec la vie de famille.

« Je suis ici depuis 14 ans, je crois, et Ace est notre plus ancien protégé, explique Jean Turman, directeur du refuge. C'était notre mascotte. Tout le monde l'adorait. C'était le chouchou du refuge, des bénévoles, des promeneurs de chiens. Tout le monde l'adorait, mais personne ne voulait gérer ses excentricités. »

Par « excentricités », le responsable fait allusion à ses fréquentes tentatives de fugue via les fenêtres, ainsi que son manque d’entente avec ses congénères et les chats. Makayla et Christian Weeks, eux, étaient prêts à vivre avec elles et à aider Ace à s’en défaire.

Ce couple récemment marié n’avait pas l’intention de l’adopter au départ ; il l’avait pris en charge en tant que famille d’accueil. Avec le temps, l’attachement que les Weeks ont éprouvé à l’égard du chien s’est renforcé.

« Il a guéri beaucoup de choses en moi »

Le 14 avril 2025, ils ont officialisé son adoption. « Il a rempli un espace dans mon cœur dont j’ignorais qu’il était vide, confie Christian. Il a guéri beaucoup de choses en moi qui n'auraient pu l’être par rien d'autre. C'est un chien formidable. Mon meilleur ami, tout simplement. ».



humanesocietyofkodiak / Instagram

Lui et sa femme espèrent que l’histoire d’Ace encouragera d’autres personnes à donner une chance aux chiens des refuges, en particulier les séniors, ne serait-ce que dans le cadre d’un accueil provisoire. « Offrez des vacances à un chien parce qu'il les mérite. Emmenez-le simplement chez vous pendant quelques jours, laissez-le se détendre, puis au moins vous pourrez donner au refuge un peu plus de détails sur ce à quoi il ressemble dans un environnement familial », dit Makayla Weeks à ce propos.

humanesocietyofkodiak / Instagram