Un chien aveugle pose les pattes dans un grand lac pour la première fois de sa vie (vidéo)

Comme de nombreux autres chiens, Steven aime partir à la découverte du monde et faire de nouvelles expériences. Ce qui le différencie un peu de la plupart des toutous, c’est qu’il ne dispose pas de la vision. Il explore alors son environnement avec ses autres sens et se laisse parfois surprendre, comme la fois où ses propriétaires l’ont emmené découvrir un lac.

Steven vit en Colombie-Britannique aux côtés de sa propriétaire, Chayse Fulton. Il est aveugle de naissance, mais cela ne l’a jamais freiné dans la vie. D’ailleurs, sa propriétaire n’accepterait pas qu’il manque des expériences à cause de son handicap. Alors, elle tâche de lui faire découvrir de nombreuses choses et l’emmener partout. Récemment, la boule de poils a vécu ses premières sensations dans un lac et a adoré !

Cette année, Chayse avait envie de profiter des vacances avec Steven. Elle a donc réservé un camping dans lequel les toutous étaient les bienvenus et s’y est rendue avec sa boule de poils. Sur place se trouvait un grand plan d’eau pour se rafraîchir.

Si Steven avait déjà été dans un lac, il n’en avait jamais expérimenté un d’une telle envergure : « C'était sa première fois en camping officiel cette année. Il n'avait jamais été dans un plan d'eau aussi grand et il n'en avait pas encore vu un avec de grosses vagues, donc c'était sa première fois », précisait Chayse dans un témoignage accordé à Newsweek.

Une expérience réussie

Steven ne savait pas ce qu’étaient des vagues et n’avait pas la vision pour le découvrir. Sa curiosité était toutefois plus forte que ses craintes, alors il s’est lancé, loin de se laisser impressionner par le bruit, malgré quelques réticences au départ. Ses propriétaires étaient là pour le rassurer et, une fois dans l’eau, il s’est « élancé à la poursuite des vagues ».

Le quadrupède était inarrêtable, prenant beaucoup de plaisir sur ce nouveau terrain de jeu. Sa propriétaire a immortalisé l’instant, puis l’a partagé sur internet. Pour elle, il s’agit d’une manière de sensibiliser le public vis-à-vis des animaux handicapés : « Ce que je préfère dans le fait de posséder Stevie, c'est la façon dont il montre à tant de personnes en ligne et dans la vie réelle comment les chiens aveugles, ou tout autre animal handicapé d'ailleurs [...] peuvent s'épanouir et vivre une vie très heureuse », concluait-elle.