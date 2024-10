Avec 3 fois rien, un homme offre un véritable terrain de jeu à ses chats (vidéo)

Nos amis les chats ont le don de pouvoir s’amuser avec tout ce qui leur passe sous la patte. Cela inclut les morceaux de papier, les lacets et tout ce qui se trouve sur leur chemin. Mais ce que beaucoup aiment par-dessus tout, ce sont les cartons. Lorsque Soph et son époux en ont récupéré, ils ont créé un paradis pour leurs félins.

Soph, une internaute originaire de Birmingham en Angleterre, partage des bribes de son quotidien sur les réseaux sociaux. Ses chats apparaissent fréquemment dans ses publications et lui volent la vedette. En effet, une vidéo récemment postée sur TikTok est devenue virale. On y voyait notamment les quadrupèdes s’amuser avec de grands cartons.

Soph a présenté ses 2 boules de poils à sa communauté à la fin du mois d’octobre 2023. Depuis, les félins ont bien grandi, mais ne se sont toutefois pas arrêtés de s’amuser ! Au contraire, ils ont la chance de pouvoir être à 2 pour profiter de parties de jeu endiablées.

Le jeu idéal

Soph et son compagnon prennent parfois part à ces moments d’amusement, pour le plus grand plaisir des chatons. En septembre dernier, le couple a ramené diverses choses emballées dans de gros cartons. Une fois ceux-ci vidés, le fiancé de Soph a pensé qu’ils pourraient intéresser les chats. Il les a alors modifiés pour en faire de parfaits jeux.

Pas besoin de grand-chose, seuls quelques trous à l’intérieur, assez larges pour que les chats puissent entrer, ont suffi. Il ne restait plus qu’à montrer les emballages aux félins, lesquels ont tout de suite plongé dedans ! À travers une vidéo relayée par Newsweek, on les découvre en train de s’amuser comme des fous dans leurs tunnels sur mesure.

On découvre que leur maître aimant a confectionné un véritable réseau de jeu dans les cartons, pour le plus grand plaisir des chats. Ceux-ci ont apprécié se perdre à l’intérieur et se sont vraisemblablement bien amusés ! Une excellente façon de stimuler leurs fonctions cognitives et favoriser leur santé mentale.