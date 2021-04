Un chien aveugle ne peut contenir sa joie lorsqu'il découvre la sensation de la neige (vidéo)

Bien qu’aveugle, Mackenzie, une chienne Husky Sibérien, profite de toutes les petites et grandes joies que la vie a à lui offrir. La neige en fait partie. Dès qu’elle commence à tomber, elle a la plus adorable des réactions. Sa maîtresse a partagé une vidéo où on peut la voir laisser exploser sa joie sous les flocons.

« Il m’arrive même d’oublier qu’elle est aveugle, parce qu’elle me fixe droit dans les yeux », raconte Mandy Leung à The Dodo. « Elle », c’est Mackenzie, sa fidèle amie à 4 pattes. Il s’agit d’une chienne Husky Sibérien qu’elle avait adoptée alors qu’elle n’était âgée que de 10 semaines.

À cause d’un glaucome, Mackenzie était devenue borgne. Hélas, un mois après avoir perdu l’œil droit, le gauche l’a « lâchée » à son tour. Face à la cécité totale, la chienne a toutefois conservé toute sa joie de vivre.

Avec une détermination et une intelligence qui forcent l’admiration, elle s’est adaptée à sa nouvelle condition en s’appuyant notamment sur son ouïe et surtout son puissant odorat.

L’arrivée de la neige est synonyme de fête pour Mackenzie

Le fait d’être aveugle ne l’a jamais empêchée de mener une vie heureuse, dans sa ville de Toronto au Canada. Ses journées sont rythmées par les promenades, les jeux dans le jardin de la maison ou au parc avec ses congénères, ainsi que les câlins. Toutefois, ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est la neige. Ce qui n’est guère étonnant, s’agissant d’un Husky Sibérien.

Mackenzie ne voit pas la neige, mais elle la sent. Et lorsqu’elle se rend compte que des flocons de neige sont en train de tomber, elle devient totalement surexcitée.

C’est ce qu’on peut observer dans la vidéo ci-dessous, tirée du compte Instagram qui est consacré à la chienne et qui totalise près de 7000 abonnés :