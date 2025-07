À la suite d’une intervention massive dans un élevage, ce Shih Tzu borgne soutenu par sa famille progresse de jour en jour

Rhubarb fait partie de ces 97 chiens sauvés d’un élevage maltraitant du Devon (Royaume Uni). Combattive, la petite boule de poils a été accompagnée par la RSPCA pour une rééducation, puis a rencontrer sa famille, prête à tout donner pour lui offrir une vie plus douce.

Après le sauvetage massif qui a eu lieu dans la commune de Torquay, la petite Rhubarb a été placée au sein du refuge RSPCA de St Columb. Privée d’un œil, elle a dû apprendre à évoluer autrement. Auprès de son adoptante, Lauraine Maddox, vivant dans une commune voisine, à Bodmin, elle a montré qu’elle était désormais bien décidée à aller de l’avant.

« Elle progresse à chaque seconde »

Adopter un animal de refuge, qui plus est avec un lourd passé de maltraitance, est un défi pour les adoptants. Lauraine confiait à la BBC que la trajectoire de Rhubarb, aussi appelée Rhu, n’a rien d’anodin puisqu’elle a été privée d’interactions durant un temps long, et a souffert d’un manque prégnant de soins.

Forcément, la confiance a mis du temps à s’installer entre Rhu et sa famille, mais on lui a toujours laissé le temps nécessaire à son bon équilibre. Lauraine expliquait : « Cela a pris beaucoup de temps, elle a dû comprendre que nous n’allions rien lui imposer, si elle n’était pas prête à faire quelque chose c'était absolument correct ».

« Travailler le lien de confiance »

Pour la propriétaire d’un chien de refuge, l’enjeu principal est celui-ci : créer un lien de confiance et le faire perdurer, quel que soit le moment de la journée ou de l’année. Lauraine souhaite que sa chienne se sente soutenue et entourée : « Elle doit savoir que je vais la défendre et que je suis son endroit sûr », expliquait-elle.

Dans le quotidien, le cheminement auprès d’un chien au passé difficile peut se traduire par une impression de revenir en arrière, mais il faut toujours aller de l’avant en maintenant son cap.

Des chiffres glaçants

Impliquée dans la cause animale, Lauraine a exprimé son effroi face aux chiffres publiés récemment par la BBC qui mettent en avant que la cruauté animale a augmenté de 30% durant ces derniers mois. Pour elle, la meilleure chose à faire pour se sentir utile face à de tels actes est de rester attentif et d’ouvrir sa porte à une boule de poils en détresse si cela est possible.