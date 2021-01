Un chien aveugle et son frère chat abandonnés par leurs propriétaires. Le refuge refuse de les faire adopter séparément

Pris en charge par une association canadienne après leur abandon, un chien aveugle et un chat inséparables attendent d’être adoptés par une nouvelle famille. Les bénévoles espèrent les faire adopter ensemble.

Spike, un chien aveugle de 8 ans, et Max, un chat ayant le même âge, ont toujours vécu ensemble. Ils avaient une famille, mais cette dernière a récemment pris la décision de se séparer d’eux. Leurs propriétaires n’étaient plus en mesure de subvenir à leurs besoins, d’après Erin Deems, directrice de la Saving Grace Animal Society.

C’est cette association, dont le refuge est situé à Alix dans la province de l’Alberta (Ouest du Canada), qui a accueilli le canidé et le félin ce lundi, rapporte Global News.

Ces derniers temps, Spike et Max vivaient dehors et souffraient du froid et du manque de soin. Le chien étant atteint de cécité, il compte sur son ami pour le guider et le réconforter. Chose que le chat fait à merveille.

Ils ont besoin l’un de l’autre et ne doivent pas être séparés. C’est pourquoi l’équipe de la Saving Grace Animal Society s’emploiera à leur trouver une famille disposée à les adopter tous les 2. Les bénévoles sont conscients que la tâche s’annonce difficile, compte tenu de leur âge et du handicap de Spike, mais ils restent confiants.

Le chien et le chat devront d’abord subir un examen vétérinaire complet. Dès qu’ils seront prêts à être adoptés, l’association l’annoncera via sa page Facebook.

Par ailleurs, Saving Grace Animal Society a lancé une campagne de dons en vue de financer la construction d’une clinique vétérinaire au sein de son refuge.