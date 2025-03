Un chien blessé par balle retrouve l’espoir grâce à une aide précieuse et une famille d'accueil

D’après l’association qui l’a pris en charge, Maverick avait probablement eu la malchance de se retrouver sur une propriété et le maître des lieux lui aurait tiré dessus. Une mésaventure ayant valu au chien d’être blessé par balles à la patte et à la tête. Recueilli et soigné, il s’en remet chez sa famille d’accueil. Les vétérinaires continuent de suivre son état de santé et espèrent éviter l’amputation.

Dans le comté de Granville, en Caroline du Nord (Etats-Unis), le refuge local avait été informé de la situation d’un chien en grande détresse. Maverick, un croisé Berger d’un an, venait d’être découvert blessé à l’arme à feu et avait besoin de soins urgents.

La structure d’accueil a demandé l’aide de l’association Paws for Life NC, qui a accepté de prendre l’animal en charge sans la moindre hésitation. « Lorsque vous entendez parler d'un chien blessé et sur lequel on a tiré, la première chose que vous faites est de tout laisser tomber pour lui venir en aide », explique Anna Russell, de Paws for Life NC, à CBS 17 qui rapporte ce récit.



Paws for Life NC / Facebook

Maverick a été soigné à la clinique de Wakefield, où les vétérinaires ont découvert qu’il avait été atteint à la patte et à la tête. Au niveau du membre, l’os était littéralement déchiqueté par le projectile. La lésion crânienne, en revanche, était bien plus légère.



Paws for Life NC / Facebook

« Les chiens sont si résilients, ils le sont vraiment, dit Anna Russell. C’est incroyable de voir comment ils rebondissent grâce aux soins médicaux appropriés et à nos familles d’accueil qui leur apportent amour et attention. C’est aussi incroyable comme ils peuvent se remettre d’une expérience aussi horrible ».

En 24 heures, Paws for Life NC a pu trouver une famille d’accueil pour Maverick. Il s’agit de Rachel et Logan Smyth qui habitent Youngsville. Le couple offre l’hospitalité à des animaux en quête d’un nouveau départ depuis des années. Le sort de ce chien les a touchés et ils ont dit oui dès qu’on les a appelés à son sujet.

Un chien résilient et amical

Ils sont admiratifs de leur nouveau protégé qui, malgré la souffrance, se montre très amical et leur fait confiance. « Il aurait pu être sur la défensive ou quelque chose de ce genre, mais ce n’était pas du tout le cas », assure Logan Smyth.



Paws for Life NC / Facebook

A lire aussi : Un chien sans fourrure en quête d'une famille aimante voit son voeu le plus cher s'exaucer plus d'un an après son arrivée au refuge

Lui et sa conjointe continuent de prendre soin de Maverick. « Nous avons la chance d'avoir un espace où il peut passer du temps seul. Il a une blessure assez sérieuse à la patte. Etant jeune, amical et doux, il a évidemment envie de jouer et de faire des choses qu'il ne peut tout simplement pas faire en ce moment. Il a juste besoin d’une pause et de profiter du mieux qu'il peut du processus de guérison », conclut Logan Smyth.

Une cagnotte solidaire a été ouverte pour aider l’association à financer les soins du chien. Celui-ci devra subir des radiographies tous les 4 à 6 semaines pour permettre aux vétérinaires de suivre l’évolution de sa blessure à la patte. Ils espèrent lui épargner l’amputation.