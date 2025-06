Doté d’un talent hors du commun, ce Labrador de sauvetage peint de magnifiques toiles au profit d’associations de protection des animaux (vidéo)

Picasso, Jackson Pollock, Pierre Soulages… Le grand cercle des artistes peintres compte désormais un nouveau membre : Dali. Non pas le célèbre représentant espagnol du surréalisme, mais un Labrador sable bourré de talent qui peint avec un pinceau dans la bouche. Le toutou a également un cœur énorme, car la vente de ses œuvres sert à financer des associations de sauvetage animalier près de chez lui !

À Hyderabad, en Inde, vit une incroyable femelle Labrador au pelage couleur de dunes. Avant de rejoindre la famille de Hoi et Snehangshu à l’âge de 45 jours, la petite chienne vivait dans des conditions déplorables. Dans son nouveau foyer, elle a immédiatement été comblée d'amour et de soins par ses maîtres qui lui ont donné le nom prédestiné de Dali. En effet, comme le rapporte le média Bored Panda, la boule de poils n'est pas seulement une chienne heureuse aujourd'hui, elle est également artiste-peintre !

Des œuvres colorées uniques

Dans une vidéo partagée sur le compte Instagram de la chienne, ses maîtres ont expliqué comment tout avait commencé.

Un jour, alors que Dali avait 11 mois, Snehangshu était en train de peintre, ce qui a fort intéressé la chienne. Elle semblait vouloir essayer. Son maître a alors installé une toile à sa hauteur, préparé de la peinture à l’eau et lui a donné un pinceau à manier avec la bouche. C’est ainsi que Dali s’est découvert une véritable passion.

© @im.labrador.dali / Instagram

Depuis ce tout premier chef-d’œuvre, la chienne peint des toiles colorées et joyeuses. Du jaune, du rouge, du rose, du bleu… Chaque œuvre reflète sa personnalité unique et son talent ne peut que faire fondre les cœurs !

Le cœur sur la patte

Si l'art de Dali a déjà attiré des milliers d'abonnés sur Instagram, il ne se résume pas à de simples toiles décoratives. Les peintures de la chienne ont en effet un but plus profond : chaque vente de ses œuvres permet de soutenir des associations de protection des animaux.

Ses dons aident notamment les chiens errants de sa région à obtenir les soins et l'amour qu'ils méritent. N'oubliant pas sa propre histoire personnelle, Dali témoigne ainsi de sa gratitude envers la communauté qui lui a tendu la main lorsqu’elle en avait le plus besoin.

© @im.labrador.dali / Instagram

Elle montre également que la créativité et la gentillesse peuvent prendre des formes différentes et que les artistes les plus improbables peuvent parfois changer le monde à leur manière.