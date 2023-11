L'évolution touchante de la relation entre un chat tenant à sa tranquillité et un chiot débordant d'énergie

Il n’est pas évident de faire en sorte qu’un chien et un chat s’entendent, mais le canidé dont il est question ici a su se montrer persuasif et persévérant pour s’attirer la sympathie de son ami félin. L’évolution de la relation de ces 2 animaux vivant sous le même toit est particulièrement touchante.

Tout allait pour le mieux pour Simba, un adorable chat roux qui était le seul animal de compagnie de sa famille. Il avait toute l’attention de ses humains et menait une vie extrêmement tranquille. Personne ne venait le déranger quand il faisait sa sieste ou se prélassait tranquillement en observant ce qui se passait autour de lui.

Jusqu’à ce que ses propriétaires décident d’adopter un chiot appelé Thor. L’arrivée de ce dernier a totalement bouleversé le quotidien de Simba. Cette petite créature remuante et envahissante le sollicitait constamment pour jouer et tenter de sympathiser. Tout ce que le félin voulait, lui, c’était qu’on évite de l’embêter pendant qu’il vaquait à ses occupations.



The Dodo / Facebook

Simba préférait donc ignorer, voire fuir le nouveau membre de la famille. C’était sans compter la persévérance du jeune chien qui n’avait pas l’intention de baisser les pattes malgré la froideur de son vis-à-vis.

Toutefois, le chat a peu à peu commencé à tolérer la présence de ce chiot. Il s’est ensuite progressivement attaché à lui. Au fil du temps, les 2 quadrupèdes sont devenus d’inséparables amis, des compagnons de jeu qui partagent absolument tout : les repas, les paniers, les siestes…

« tout a changé pour Simba »

Thor et Simba ne peuvent plus se passer l’un de l’autre. Le chiot est devenu un chien adulte et bien plus grand que le chat, mais il a toujours un comportement de jeune toutou débordant d’énergie en compagnie de son compère. L’affection qu’ils ont l’un pour l’autre n’a fait que croître.

Une vidéo partagée par The Dodo sur sa page Facebook rend compte de l’évolution de cette relation. La voici :

Comme le souligne The Dodo à la fin de son article, « tout a changé pour Simba. Ça a changé pour le mieux ».

The Dodo / Facebook