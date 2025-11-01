Un chien autrefois errant et mal-en-point retrouve 2 enfants de 11 ans perdus dans la forêt

Au début du mois d’octobre, des policiers ont reçu un signalement préoccupant indiquant que 2 enfants avaient disparu dans la forêt. Sans perdre une minute, un duo maître-chien a été envoyé sur les lieux pour retrouver les petits. Le flair du canidé a été décisif dans cette affaire, qui s’est très bien terminée.

Dimanche 5 octobre, en fin d’après-midi, les policiers du comté de Brown, dans l’Indiana (États-Unis), se sont mis à l’œuvre pour retrouver 2 enfants de 11 ans égarés dans la forêt tandis qu’ils se promenaient avec leur mère. Knox, un chien policier et son maître Cody Loncaric ont utilisé leurs compétences pour localiser les disparus.

Knox a eu une seconde chance dans la vie, et pas des moindres. D’après Le Journal De Montréal , il était un chien errant lorsqu’il a été découvert pour la première fois. Le pauvre était proche de rendre son dernier souffle, frigorifié dans la rue. L’organisme de formation Redemption Ranch K9 Rescue a alors décidé de lui offrir une chance et lui a permis de se former pour devenir chien policier.

Un flair aiguisé

Depuis, la boule de poils s’est épanouie au sein de son équipe. Elle n’était plus jamais seule et chaque jour est devenu comme une grande partie de jeu pour elle. Effectivement, en tant que chien policier, ses capacités physiques et intellectuelles sont souvent sollicitées, ce qui lui permet de ne jamais s’ennuyer !

Le toutou a d’ailleurs une place importante au sein de l’équipe et a été d’une grande aide quand les enfants ont disparu. Suite au signalement, les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux aux environs de 18h. La nuit allait bientôt tomber et il fallait agir très vite. Le policier Cody Loncaric a donc invité Knox à pister les écoliers et le chien s’est tout de suite exécuté.

Brown County Sheriff's Office / Facebook

Il a suivi leur odeur à travers la forêt, puis les a finalement localisés quelque temps plus tard. Les jeunes fugueurs étaient sains et saufs et le duo a été félicité : « Nous sommes plus que reconnaissants pour l'excellent travail d'équipe réalisé par toutes les personnes impliquées », saluait un porte-parole du commissariat.

Nul doute que Know a reçu de bonnes friandises et une séance de caresses après cet incroyable sauvetage !