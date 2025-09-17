Perdu dans la nuit, un garçon de 12 ans en fugue retrouvé grâce au flair infaillible d’un Malinois

A La Réunion, un jeune garçon resté introuvable après sa fugue a pu être remis à sa famille sain et sauf, grâce à l’intervention rapide et efficace du Berger Belge Malinois des gendarmes au talent remarquable. Une mission menée de nuit et où chaque minute comptait.

Sans la précieuse contribution des chiens des forces de l’ordre et des services de secours, certaines missions deviendraient bien plus difficiles, voire impossibles à remplir. Leur flair exceptionnel, leurs impressionnantes aptitudes physiques et leur détermination sans faille, ainsi que leur entraînement poussé permettent notamment de retrouver des personnes disparues en un temps record. Or, on sait à quel point le facteur temps, justement, est crucial dans ce genre d'opérations. C’est souvent ce qui fait la différence entre la vie et la mort.

Orak est l’un de ces héros sans cape. Ce Berger Belge Malinois fait partie de l’équipe cynophile de la gendarmerie de La Réunion. La nuit du samedi 30 août 2025, il a été appelé à intervenir aux côtés de l’adjudant Christophe et du gendarme adjoint volontaire Alexandre après la disparition d’un garçon de 12 ans.



Gendarmerie de La Réunion / Facebook

L’enfant, qui habite La Possession dans le nord de La Réunion, venait effectivement de fuguer après une dispute avec ses parents. Inquiets, ces derniers ont alerté les forces de l’ordre.

“Un bel exemple de travail d’équipe et de dévouement”

Les patrouilles de recherche effectuées jusque-là n’ayant pas permis de localiser le jeune disparu, le chien des militaires a été lancé sur sa piste. Le brave Orak n’a pas tardé à confirmer les espoirs placés sur lui.

Peu avant 1h du matin, en effet, le quadrupède et ses partenaires humains ont fini par retrouver le garçon, qui s’était caché dans les bois. Indemne, l’enfant est retourné auprès de sa famille, soulagée et reconnaissante.

A lire aussi : Une chienne se prend d'affection pour 8 canetons et devient leur maman de substitution (vidéo)