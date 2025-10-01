Après une carrière exemplaire, ce chien policier prend sa retraite et transmet le flambeau à ses chiots

Après plusieurs années au service de la sécurité publique, un membre très apprécié de l’unité canine du comté de Cumbria tire sa révérence. Echo, un Berger Belge Malinois, a marqué de son empreinte les opérations policières, tant par son courage que par son dévouement. Son départ ouvre un nouveau chapitre pour lui, mais aussi pour la relève qu’il a contribué à former.

La section cynophile de la police du comté de Cumbria, dans le nord-ouest de l’Angleterre, a souhaité une joyeuse retraite à l’une de ses vedettes à 4 pattes. Echo, Berger Belge Malinois, a officiellement raccroché son harnais après 7 années de bons et loyaux services, rapporte Times & Star ce mercredi 1er octobre.

D’après un article du White Haven paru à l’époque, Echo avait commencé son apprentissage au sein des forces de l’ordre et auprès du maître-chien Glenn Myerscough en 2018. Il était arrivé en même temps qu’une femelle de la même race appelée Luna.



La relève est déjà là !

La police du comté de Cumbria a annoncé son départ à la retraite et lui a rendu hommage dans une publication Instagram, le mardi 30 septembre.

“Echo a servi la police de Cumbria en tant que chien polyvalent et chien de soutien aux opérations armées, faisant preuve de bravoure et de loyauté à chaque instant”, peut-on lire dans ce post comportant plusieurs photos du chien. Sur 2 d’entre elles, on peut le voir en compagnie de chiots Malinois dont il est le père et qui seront appelés à lui emboîter le pas dans les forces de l’ordre. “Il est également devenu père d’une portée de chiots élevés ici, au sein de la police de Cumbria, dont certains suivent déjà ses traces en devenant eux-mêmes chiens policiers”, précise effectivement l’auteur du post.

“Merci pour tout”

“Le diriger et travailler à ses côtés” aura été “un plaisir” pour son maître-chien. “Merci pour tout, [chien policier retraité] Echo. Profite bien de ta retraite bien méritée”, conclut la section cynophile de la police du comté de Cumbria sur son compte Instagram.

L’héritage d’Echo va bien au-delà des missions qu’il a accomplies durant toutes ces années ; il est porté par sa descendance, qui sera prête à suivre ses pas dans quelques semaines.