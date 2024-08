Un chien âgé passe 1700 jours au refuge en rêvant d'obtenir sa chance et de goûter au bonheur de la vie de famille

JP était un chien heureux, qui vivait sa meilleure vie. Mais son quotidien a basculé en 2019, lorsque son propriétaire, un militaire, a été déployé à l’étranger.

À la suite de ce départ, le refuge animalier de Bideawee l’a pris sous son aile. La boule de poils, âgée de 10 ans, y est restée depuis.

© Bideawee

À son arrivée dans la structure d’accueil, JP respirait la joie de vivre et aimait toutes les personnes qu’il rencontrait. Mais les années passées au refuge ont eu des conséquences néfastes sur ce brave toutou.

Aujourd’hui, JP est de plus en plus méfiant envers les étrangers. Toutefois, il adore les membres de l’organisme qui prennent régulièrement soin de lui et lui offrent des témoignages d’affection. « Bien qu’il apprécie l’attention et les soins qu’il reçoit, le refuge ne remplace pas un foyer aimant », souligne Melissa Treuman, directrice du développement et de la communication chez Bideawee.

© Bideawee

Le chien a conquis le cœur de tous les membres du refuge

Comme l’explique The Dodo, dans un article publié le 25 juillet 2024, JP aime les câlins, les caresses sur le ventre et les bonnes balades, quand il est en présence de personnes qu’il connaît. De même, ce fin gourmet adore grignoter des friandises.

Même si gagner sa confiance peut prendre du temps en raison de sa timidité, le résultat en vaut vraiment la peine. Pour la petite anecdote, la douce boule de poils grisonnante est devenue l’une des préférées du personnel et des volontaires !

« L’une de nos bénévoles l’aime tellement qu’elle lui rend visite tous les jours pendant sa pause déjeuner, et ce depuis des années », confie Melissa Treuman.

© Bideawee

JP trouvera-t-il chaussure à sa patte ?

JP attend depuis trop longtemps d’obtenir une seconde chance, mais ses bienfaiteurs n’ont pas perdu espoir. La famille de ses rêves existe quelque part, et l’équipe du refuge a mis en place certaines mesures pour l’aider à mettre la patte dessus.

Selon nos confrères d’outre-Atlantique, un généreux donateur a réglé les frais d’adoption de JP (sa nouvelle famille n'aura donc pas à payer !) et une marque de croquettes s’engage à offrir à son futur adoptant des aliments pour chien âgé pendant un an. En outre, ses nouveaux propriétaires bénéficieront gratuitement d’un programme d’éducation canine de 4 semaines.

Comme l’indiquent ses anges gardiens, JP sera mieux dans une maison calme, sans jeunes enfants ni autres animaux.

Tout ce qu’il désire, c’est combler d’amour une famille responsable qui saura l’aimer en retour et lui permettra de profiter de la vie.