Un collègue un peu particulier lance ses jouets dans le couloir et espère fédérer les employés de sa société (vidéo)

Travailler en présence d’un animal est une chance immense. Ce Berger Australien, présent dans un bureau quasiment quotidiennement entend mettre l’ambiance dans les locaux et inviter ses collègues à prendre des pauses, éventuellement pour jouer avec lui. Avec cet adorable collègue, il est plus facile de garder le moral.

Les images de ce Berger Australien nous sont parvenues grâce à une publication sur le compte TikTok « @Bluejello22 ». Non-officiellement responsable de la bonne ambiance de l’entreprise et de la santé mentale des employés, l’animal effectue ses tâches avec grand sérieux. Il plaît à toute l’équipe, qui reconnaît unanimement sa bonhommie et son grand sens de l’humour.

@bluejello22 / Tiktok

Une invitation à faire une pause

Sur les images partagées sur TikTok et relayées par Parade Pets, on peut voir la configuration dans laquelle la chienne est entrée en interaction. La personne qui filme se trouve dans son bureau et voit, par la porte ouverte, sa petite voisine à quatre pattes qui se trouve dans le bureau d’en face, dont on ne perçoit que la tête.

@bluejello22 / Tiktok

On voit la chienne faire tomber un jouet, puis un deuxième, et encore un autre. L’ensemble de ses jouets et peluches se retrouvent finalement dans le couloir.

Devant ce geste adorable, on ne peut pas voir autre chose qu’une invitation au jeu. Les internautes ont d’ailleurs commenté avec humour la vidéo : « Tu rends l’environnement de travail hostile si tu ne vas pas jouer tout de suite », arguait l’un. Un autre affirmait avec conviction : « Ignorer les demandes d’un collègue est une violation des règles RH ».

@bluejello22 / Tiktok

Responsable de la bonne ambiance

À la fin de la vidéo, on comprend que la chienne a obtenu ce qu’elle souhaitait. La personne la filmant se rend près d’elle et lui lance un jouet, que la chienne rattrape avec agilité.

On imagine aisément que cette présence canine doit être une vraie bouffée d’oxygène dans cette entreprise.

Les vertus de la présence d’un animal sur un lieu de travail

Si avoir un animal sur son lieu de travail tient plutôt de l’insolite, cette pratique mériterait d’être démocratisée. En effet, les chiens et chats influent énormément sur le stress, ce qui est un vrai plus pour les employés. Plusieurs entreprises ayant intégré les animaux dans leurs locaux estiment que leur qualité d’environnement a nettement changé, que leurs employés sont moins soumis à la pression et entament le dialogue plus facilement.