Un chat timide sort pour la première fois de sa cachette pour prendre soin de chatons orphelins (vidéo)

Mickey est un chat orange et blanc qui a grandi dans la rue. Après avoir traversé des moments certainement difficiles, il a eu la chance de croiser les bonnes personnes, et d’obtenir une place dans le refuge St. Francis Society Animal Rescue, situé en Floride (États-Unis). Il a alors intégré la famille d’accueil de Kristen Sterner, afin de se socialiser et de se familiariser avec la vie en intérieur. Mais au départ, cette adaptation semblait vouée à l’échec, comme le relate Love Meow. Le félin timide ne sortait jamais de sa cachette…

© widdlekittenclub / Instagram

Mickey ne se montrait jamais, jusqu’à ce que des chatons aient besoin de lui

Kristen avait conscience que Mickey avait besoin de patience et d’amour pour oser explorer son environnement et s’ouvrir à elle. Elle lui a donc laissé le temps nécessaire. Le félin a fait des progrès, mais ceux-ci étaient très lents.

Quand il a enfin osé aller se coucher dans un panier à la vue de tous, la maman d’accueil a jugé que c’était le moment de lui faire rencontrer d’autres chats pour le socialiser. Elle gardait à ce moment des chatons orphelins, et les lui a présentés.

© widdlekittenclub / Instagram

Contre toute attente, le comportement de Mickey a changé du tout au tout. C’était comme s’il s’était soudainement senti investi d’une mission : il devait jouer un rôle paternel pour ces bébés qui n’avaient plus leur maman.

Concentré sur sa nouvelle mission, Mickey a vu sa timidité s’envoler

Le félin a très rapidement commencé à câliner et à toiletter les petits. Il n’avait d’yeux que pour eux.

© widdlekittenclub / Instagram

De leur côté, les chatons l’ont pris comme exemple et le suivaient partout. Avec une patience infinie, Mickey les laissait grimper sur lui, mordiller ses oreilles, jouer avec sa queue ou ses pattes. Il se sentait enfin rassuré et entouré, et sa timidité a disparu.

© widdlekittenclub / Instagram

Une adoption ratée

Kristen a alors pensé que Mickey était prêt pour son adoption. Il a rapidement trouvé une famille, mais son comportement inquiet est revenu. Il se cachait dans sa nouvelle maison, et ne voulait interagir avec personne. Plusieurs semaines se sont écoulées sans progrès, alors Kristen a proposé de récupérer le félin.

© widdlekittenclub / Instagram

Mickey est retourné dans sa famille d’accueil, où il se sentait bien plus à l’aise. Toutefois, ce qui l’a fait se sentir complètement épanoui, c’est quand de nouveaux chatons sont arrivés dans la maison. À nouveau, il a joué un excellent rôle paternel avec eux, et est redevenu très heureux.

Kristen a donc décidé de l’adopter de manière définitive. « Il nous a choisis, il a choisi notre maison. Il se sent en sécurité et aimé ici, et il peut s'occuper des chatons avec moi. […] Nous ne pouvons pas imaginer notre vie sans lui », a-t-elle confié.

A lire aussi : Une famille d’accueil décide d’adopter le chaton aveugle et amputé qu’elle garde, pour lui offrir les meilleurs soins de santé possibles