Une chienne de 14 ans se retrouve au refuge après le décès de ses propriétaires et suscite l’émotion

Sadie, une chienne de 14 ans, a certainement vécu l’une des plus grosses épreuves de sa vie quand ses propriétaires sont décédés. La pauvre a perdu les personnes qu’elle aimait et ses repères du jour au lendemain. Elle a été prise en charge par les bienfaiteurs de la RSPCA, branche Basingstoke et Andover (Royaume-Uni), et ceux-ci ont tout fait pour apaiser sa douleur.

Les internautes ont découvert le minois de la chienne, ainsi que de son congénère nommé Duke, le 16 janvier dernier sur Facebook. La RSPCA expliquait alors qu’ils étaient tous les 2 à la recherche d’un foyer après le décès de leurs maîtres : « Leurs propriétaires sont malheureusement décédés et ils sont actuellement aux chenils en attendant une maison ensemble », indiquait l’organisme.

RSPCA Basingstoke and Andover Branch / Facebook

Une chaîne de solidarité

En attendant que Sadie trouve une famille, les bienfaiteurs ont fait sa connaissance et ont découvert sa douce personnalité. Sarah Biro, membre du refuge, a qualifié la senior de « fille très gentille » dans un témoignage rapporté par Basingstoke Gazette. Elle ne méritait pas de finir sa vie dans un refuge, alors ses sauveteurs ont mis toutes les chances de leur côté pour qu’elle trouve un foyer.

Ils ont partagé son minois sur les réseaux sociaux et raconté son histoire. Laquelle a eu un fort retentissement, puisque les internautes ont commencé à se manifester de toutes parts pour la soutenir. D’autres ont aussi témoigné leur intérêt pour l’accueillir. En somme, l’association a été noyée de messages et a vivement remercié le public pour son aide.

Les demandes et dossiers pour adopter Sadie ont été minutieusement examinés, car la chienne méritait le meilleur. Finalement, une famille chanceuse a été sélectionnée et la RSPCA a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux : « Sadie est maintenant dans sa nouvelle maison et elle s'installe bien », partageait un porte-parole. Elle sera choyée et entourée jusqu’à la fin de ses jours.