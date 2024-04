Sauvée de l'errance et terrifiée par la vie en intérieur, une chienne au passé inconnu réapprend à profiter de l'amour familial

Nul ne sait de quoi était fait le quotidien de Kala avant la découverte de cette chienne dans la rue et son placement en fourrière. Elle n’était pas sortie d’affaire pour autant, car l’éventualité qu’elle soit euthanasiée n’était pas totalement écartée, jusqu’à l’intervention de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Une chienne sauvée de l’errance a ensuite échappé de peu au pire avant de trouver une famille aimante, rapportait la Fondation 30 Millions d’Amis sur son site.

Kala est une croisée Boxer / Dogue de 8 ans. Tout avait commencé pour elle en janvier 2024. Remarquée dans l’une des rues du Val-d’Oise, elle avait rapidement été emmenée en fourrière. Le compte à rebours commençait dès lors pour la chienne.

Un délai légal de 8 jours ouvrés devait être observé, sous lequel il fallait retrouver son propriétaire ou la confier à une association. Passée cette période et faute de place dans un refuge, elle risquait d’être euthanasiée.

Fort heureusement, le pire a pu être évité de justesse. C’est grâce à la Fondation 30 Millions d’Amis que Kala a non seulement pu rester en vie, mais s’en est en plus vu offrir une nouvelle dans un foyer chaleureux.

L’association de protection animale l’a, en effet, sauvée en même temps que 10 de ses congénères en la prenant en charge avant la date butoir.

Kala a donc été transférée au refuge de 30 Millions d’Amis de la Tuilerie à Saint-Hilliers (77), où son séjour a duré un mois. La chienne était prête à entamer un nouveau chapitre, plus joyeux, de son existence après l’errance. L’équipe de la structure d’accueil dirigée par Anne Puggioni l’a grandement aidée dans ce processus.



Fondation 30 Millions d'Amis / Facebook

« Ca a très bien matché »

Un couple habitant la Seine-et-Marne, déjà propriétaire de 3 chats et 2 chiens, a pu faire la connaissance de Kala. La rencontre a été un succès total. « Elle venait d’être stérilisée lorsque nous l’avons vue, et ça a très bien matché », raconte, en effet, sa nouvelle maîtresse prénommée Christine. L’adoption a été officialisée peu après.

A lire aussi : Le propriétaire du chien Raven remporte le jackpot à un jeu de grattage et fait un don généreux à un refuge pour animaux

A présent, Kala mène une vie heureuse et sereine aux côtés de ses adoptants, ainsi que ses nouveaux amis chiens et chats. Elle passe ses journées à jouer avec eux et à profiter d’agréables bains de soleil dans le jardin.

La chienne a même réussi à surmonter cette peur de l’intérieur qu’elle affichait à son arrivée. « Nous avions dû la faire rentrer avec la laisse la première fois, pour qu’elle ne dorme pas dehors », relate Christine. Aujourd’hui, Kala « va très bien, elle est en évolution constante, c’est un amour de chien ! », conclut son humaine.