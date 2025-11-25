Après 549 jours passés au refuge et malgré les appréhensions, ce chien a définitivement trouvé la famille parfaite

Ce couple était déterminé à adopter ce chien de refuge qui patientait depuis plus d’un an au refuge. La procédure a été compliquée car les adoptantes ne vivaient pas dans le même État et ne remplissaient pas tout à fait les conditions prévues pour un accueil. Finalement, tout le monde s’est rendu compte que le chien n’aurait pas pu tomber dans un meilleur endroit.

Gina et Amy ont su tout de suite qu’elles devaient faire la connaissance de Boomer, racontait Newsweek. La Humane Society de Richland (États-Unis) a perçu la motivation du couple, mais ne savait pas s’il était le choix le plus judicieux du fait de la distance. Les preuves ont été apportées et la ténacité a été un vrai atout. Boomer vit aujourd’hui un fabuleux quotidien.

« Ce pauvre garçon n’aura aucune chance »

Voilà ce que rapportaient Gina et Amy avant l’adoption. Ayant croisé le profil du chien sur internet, les 2 femmes ont été touchées par le parcours de Boomer, abandonné, et ne pouvant visiblement pas tolérer la présence d’autres animaux comme des chats, ou se montrant très méfiant envers les hommes. Malgré ces restrictions, le couple s’est fié à son sentiment que le chien avait sa place chez lui.

Plusieurs demandes envoyées

Durant plusieurs semaines, Gina et Amy ont envoyé de nombreuses demandes au refuge. Encore hésitante, la direction a finalement accepté de rencontre les 2 femmes. Quelques jours après la réponse, elles ont pris la route pour 7 heures afin de rencontrer Boomer pour la première fois. Le couple a pu exposer sa situation à la direction : la présence de chiens et de chats à la maison et ses 2 fils qui ont pris leur indépendance.

Une transition tout en douceur

Après une deuxième visite, Gina et Amy ont pu repartir avec Boomer. Soulagé, le chien a vite pris ses aises dans sa nouvelle maison après 7 heures de route. Véritable chien de canapé, il a été présenté aux autres chiens de son foyer et tout s’est bien passé.

« C’est comme s’il était là depuis toujours »

Bien intégré à sa nouvelle tribu, Boomer a pu rencontrer les chats avec qui tout se passe très bien, contrairement à ce qui était appréhendé. De même avec un des fils du couple qui est venu pour une visite récemment. Quelques grognements ont été entendus, mais tout est rentré dans l’ordre. « C’était un choix parfait », concluent avec un grand sourire Gina et Amy.