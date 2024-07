Un vieux chien abandonné rencontre son âme soeur à l'âge de 12 ans qui lui redonne goût à la vie

Fritz a fait une rencontre qui lui a sauvé la vie. Abandonné dans un canal d’irrigation asséché en Californie (États-Unis), le vieux chien a été découvert dans un état déplorable avec un collier enfoncé dans la peau. Il a pu compter sur l’aide précieuse de belles personnes pour reprendre du poil de la bête et trouver le bonheur.

Maria Harrington promenait ses chiens le long d’un canal d’irrigation asséché, lorsque l’un d’entre eux s’est mis à aboyer pour l’avertir de la présence d’un animal en contrebas. Ce dernier était couché en boule et ne réagissait pas.

« Elle pensait qu’il était peut-être mort ou sourd », déclare Patty Stanton du Muttville Senior Dog Rescue à Newsweek. La promeneuse a donc jeté une pierre à proximité du canidé pour vérifier sa réaction. C’est à ce moment-là qu’il a relevé la tête : il était vivant et avait besoin d’aide.

À la suite de cette découverte, Maria a lancé un appel à l’aide sur un groupe Facebook consacré aux animaux. Avec l’aide d’un couple amoureux des chiens, elle a organisé une opération de sauvetage pour évacuer le va-nu-pattes avant que la nuit ne tombe et que les températures ne dégringolent.

© Muttville Senior Dog Rescue

Une seconde chance pour ce vieux chien abandonné

Une fois sorti du canal, le toutou – baptisé Fritz – a poussé la porte de la maison de Maria. Sa sauveuse lui a aménagé un espace chaleureux et confortable où se reposer. Elle lui a même donné un bain et emmené en balade. La vieille boule de poils était lente, et souffrait d’arthrite.

Un ami de Maria lui a alors conseillé de contacter l’équipe de Muttville Senior Dog Rescue, dont la fondatrice Sherri Franklin a immédiatement accepté de prendre Fritz en charge. « L’histoire de ce chien m’a touchée au cœur, nous voulions lui offrir un nouveau départ », confie-t-elle à nos confrères d’outre-Atlantique.

Un examen vétérinaire a également révélé une maladie dentaire. Désormais entre de bonnes mains, le rescapé a bénéficié de soins pour ses dents et ses problèmes arthritiques. Il a ensuite été placé en famille d’accueil chez Kristin, qui a promis de l’aider à guérir.

© Muttville Senior Dog Rescue

Fritz a été adopté et a retrouvé goût à la vie !

« Chaque chien a de la valeur, de l’amour à donner et mérite de connaître la sécurité et la paix », indique Kristin, qui avait déjà vécu avec un chien senior et connaissait les défis qu’une telle prise en charge imposait.

Chouchouté, Fritz a eu droit à un bon toilettage suivi d’une séance photo. Son profil a été publié sur le site web de l’organisme, dans l’espoir de lui trouver une famille d’adoption pour toujours. Hélas, « très peu de candidats se sont manifestés ».

© Muttville Senior Dog Rescue

Rassurez-vous, une personne est rapidement tombée amoureuse de ce chien âgé, qui avait déjà trop souffert : Kristin. « Savoir qu’il a été découvert dans un fossé me brise le cœur. Son âme est pure, joyeuse et gentille, souligne celle-ci, j’essaie de lui faire vivre toutes les expériences qu’il n’a probablement jamais vécues. »

Comme le dévoile Newsweek, l’adoption de Fritz par Kristin a été officialisée. Bien qu’il ralentisse avec l’âge et que sa vue diminue, le bon vieux toutou a encore de belles années devant lui. Son adoptante, aimante et dévouée, fait absolument tout pour le rendre heureux !