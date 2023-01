6 ans après sa disparition, une chatte est réunie avec sa propriétaire grâce à sa puce électronique

Mais qu’a bien pu faire Lily pendant 6 longues années ? Sa maman, Jessica Kinsey, ne le saura probablement jamais, mais elle n’en a que faire. Elle est si heureuse de retrouver sa féline adorée, au bout de 6 ans d’absence. En ce mois de décembre, elle n’aurait pas pu rêver d’un plus beau cadeau que celui-ci !

L’année 2016 fut marquée par un triste évènement pour Jessica Kinsey, comme le rapporte WSPD Local 6. Elle a subi la disparition de Lily, sa jolie chatte tigrée, qui prenait l’habitude de sortir de sa maison et de rentrer au bout de quelque temps. Malheureusement, un jour, Lily ne reviendra pas.

Une puce bien utile

Les jours, semaines et mois de recherches se sont peu à peu transformés en années. Jessica a même fini par déménager de chez elle, mais elle avait toujours un espoir de revoir sa Lily adorée. Elle est alors restée en contact avec les refuges proches de son ancien domicile, et a mis à jour les informations enregistrées sur la puce de Lily (son nouveau numéro de téléphone, et sa nouvelle adresse).

Sacramento SPCA / Facebook

C’est ce réflexe qui lui a permis, 6 ans plus tard, de retrouver la petite évadée ! Le samedi 10 décembre dernier sera un jour que Jessica ne pourra jamais oublier. Ce jour-là, elle a été contactée par le refuge de Sacramento, en Californie, et elle a appris la plus belle des nouvelles à l’approche des fêtes de Noël.

Des retrouvailles émouvantes

Grâce à sa puce électronique, Lily et Jessica ont pu être réunies, pour ne plus jamais se séparer. « C’était un choc. Je n’arrivais pas à y croire. Elle m’a tellement manqué pendant 6 ans » confie la jeune femme. Beaucoup de larmes ont coulé ce jour-là, car en effet, seuls 2 % des chats sauvés par la Sacramento SPCA retrouvent leurs propriétaires, selon les bénévoles.

Lily a reconnu sa maîtresse adorée dans l’immédiat. Elle s’est laissée aller à de nombreux ronronnements, c’est comme si elle ne l’avait jamais quittée ! Elle se repose désormais à ses côtés, et nous sommes sûrs que la chatte, maintenant sénior, restera le plus longtemps possible auprès de Jessica.

Ce fabuleux miracle de Noël fut une occasion pour les bénévoles de rappeler, une nouvelle fois, à quel point il est essentiel d’identifier son animal de compagnie. Sans sa puce électronique, Lily n’aurait jamais retrouvé sa maman…