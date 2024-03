Un chien affolé interpelle un automobiliste et l'emmène en forêt où une vie attendait d'être sauvée

L’héroïsme d’une chienne et la présence d’esprit d’un automobiliste ont sauvé la vie d’un nonagénaire victime d’une chute en forêt, rapportait Medialot le mercredi 20 mars.

Les faits ont eu lieu le mardi 19 mars à Cieurac, commune du Lot située à une poignée de kilomètres au sud de Cahors.

Jean-Baptiste Leheurteur, 30 ans, est à la tête du garage Cahors Auto Prestige. Cette nuit-là, aux alentours de 20h30, il venait de finir sa journée de travail et prenait la direction de son domicile quand une chienne s’agitant au bord de la route a attiré son attention.

Intrigué par l’attitude du canidé de type Griffon, mais aussi par une voiture vide stationnée sur le bas-côté, il a décidé de s’arrêter. Le garagiste s’est approché du véhicule en question et a constaté que ses portières n’étaient pas verrouillées.



Photo d'illustration

« Comme le chien semblait agité, je l’ai suivi », raconte-t-il à Medialot. A l’inverse d’autres automobilistes qui assistaient à la scène en passant et ne s’arrêtaient pas. « A peine si les gens ralentissaient, et personne ne s’est arrêté pour s’inquiéter, regrette le trentenaire. Ni de voir des voitures ainsi garées à la hâte sur le bas-côté, dont la mienne avec les warnings, ni du comportement d’un chien à l’évidence affolé et quémandant des secours ».

Bien lui en a pris, puisque 20 mètres plus loin dans les bois, alors qu’il demandait s’il y avait quelqu’un, il a entendu une réponse : « Je suis là ! ». Au pied d’une pente, un homme de 94 ans, propriétaire de la chienne, était étendu sur le dos. Il venait de tomber et ne parvenait pas à se redresser.

« Heureusement que son chien a su donner l’alerte »

Jean-Baptiste Leheurteur a contacté les secours, puis l’a aidé à se relever et à regagner son véhicule. Le jeune homme a appris que cette héroïne à 4 pattes s’appelle Ava.

Les pompiers et les gendarmes sont arrivés sur les lieux et ont pris le sénior en charge. « Heureusement que son chien […] a su donner l’alerte », poursuit le bon samaritain qui souligne le danger que courait la victime alors que la nuit était tombée et que la température chutait.

Jean-Baptiste Leheurteur peut être fier de ce qu’il a fait pour cet homme. Tout comme Ava qui a prouvé, s’il le fallait, que le chien est bel et bien notre meilleur ami.