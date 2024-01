L'émouvant moment où 2 vieux amis canins ne s'étant pas vus depuis longtemps se retrouvent enfin (vidéo)

Ce n’est certainement pas aux chiens que l’on apprendra ce qu’est l’amitié. Ce concept et celui de loyauté font partie intégrante de leur personnalité et de leur identité. Ils l’expriment tant avec nous, humains, qu’avec leurs congénères et même des animaux appartenant à d’autres espèces.

C’est donc une très belle histoire d’amitié entre chiens que nous découvrons ici grâce à PetHelpful qui relaie une vidéo montrant les retrouvailles entre 2 chiens séniors.

La séquence en question a été postée le 17 janvier 2024 sur le compte TikTok consacré à Errol, Basset Hound de 13 ans et demi. N’étant plus tout jeune, ce dernier effectue désormais une partie de ses promenades quotidiennes en étant confortablement installé dans sa petite charrette que tire sa propriétaire. Celle-ci explique d’ailleurs en commentaire que généralement, le canidé fait l’aller en marchant et le retour dans le chariot.

Errol avait un très bon ami qu’il voyait au moins une fois par semaine. Sénior lui aussi, mais ayant 3 ans de moins que lui, ce Cavachon (croisé Cavalier King Charles Spaniel / Bichon à poil frisé) avait fait sa rencontre en 2016.



@jennastubs / TikTok

Comme au bon vieux temps

Les 2 chiens ne s’étaient toutefois plus revus depuis un bon bout de temps. La raison n’a pas été précisée. Ils ont récemment eu l’occasion de se retrouver et ont laissé libre cours à leur joie. C’est cette scène émouvante qui a été immortalisée en vidéo.

On y entend Errol donner de la voix pour exprimer son bonheur de revoir son vieil ami, qu’il reconnaît très vite. Tous 2 se saluent ensuite en remuant joyeusement la queue. Ils ne se sont clairement pas oubliés et cela fait extrêmement plaisir à voir.

S’ils pouvaient parler, Errol et son congénère auraient tant de choses à se raconter et de souvenirs à se remémorer. Ils l’ont fait avec le langage qui leur est propre et ont passé un excellent moment ensemble. Comme au bon vieux temps…

@jennastubs / TikTok