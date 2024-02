Avec sa « danse irlandaise », ce Berger Américain Miniature vole le cœur des internautes (vidéo)

Attachants, vifs et loyaux, les Bergers Américains Miniatures ressemblent beaucoup à leurs cousins les Bergers Australiens et sont notamment d’excellents chiens de travail. Plutôt entraînés à assister les cavaliers lors de concours hippiques, certains toutous de cette race ont développé d’autres aptitudes. C’est le cas de Butters, une adorable chienne qui a, semble-t-il, décidé de s’essayer à la danse irlandaise. Sa performance filmée par sa maîtresse a attendri de nombreux internautes, mais elle les a aussi fait beaucoup rire !

Butters est une jolie chienne de race Berger Américain Miniature qui vit à Toronto avec sa maîtresse Rojhan Paydar. La jeune femme adore vivre de nouvelles expériences avec son amie à 4 pattes et tient à les partager ensuite sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram est d’ailleurs dédié à Butters et propose du contenu amusant et des astuces pour les chiens. Récemment, Rojhan a capturé en vidéo une scène plutôt comique...

Prête à intégrer la troupe de « Lord of the Dance »

Dans ce clip posté sur Instagram en décembre dernier, on peut voir Butters taper ses pattes avant sur le sol, comme si elle dansait en rythme. Avec pour bande son une musique irlandaise, la chienne semble clairement imiter la gigue, une danse irlandaise rendue célèbre dans le monde entier par le spectacle « Lord of the Dance » de Michael Flatley.

En réalité, le texte de la vidéo permet de comprendre que Butters trépigne littéralement d’impatience que sa maîtresse lui lance un frisbee... Néanmoins, l’illusion est parfaite !

« Chiot mignon et super danseur »

Repérée et relayée par le média Newsweek, cette adorable vidéo a également attiré l’attention du grand public. En moins d’un mois, elle a ainsi comptabilisé plus de 360 000 « J’aime ».

La majorité des utilisateurs de la plateforme ont été attendris par la séquence : « adorable », « trop mignon », « ce chien est le chien le plus mignon de tous les temps ! » ou encore « cela a rendu mon âme vraiment heureuse », ont commenté plusieurs internautes.

D’autres, amusés, ont félicité Butters pour ses talents de danseuse et ont affirmé que ce « chiot mignon et super danseur » « devrait participer au défilé de la St Patrick ».

L’histoire ne dit pas si le fameux frisbee a finalement été lancé ou si Butters s’est découvert une passion durable pour la danse irlandaise…