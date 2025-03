Un chien adopté dans un refuge fait la fierté de sa famille en sauvant la vie d'un homme inconscient dans la neige

Il avait été sauvé de l’euthanasie et avait commencé une nouvelle vie grâce à son actuelle famille. Jagger a joué les sauveurs à son tour en attirant l’attention de sa maîtresse sur la détresse d’un homme. Ce dernier s’était effondré dans la neige après avoir perdu conscience.

A Watertown dans l’Etat du Wisconsin (Etats-Unis), le nouvel héros de la ville ne porte pas de cape, mais une belle fourrure blanche. Ce chien qui répond au nom de Jagger a sauvé la vie d’un homme pris d’un malaise alors qu’il se trouvait chez lui, rapportait WMMS.



TMJ4 News / YouTube

Les faits ont eu lieu le lundi 17 février. Ce matin-là, alors qu’il avait abondamment neigé dans la région, Katey Higgins emmenait son chien Jagger chez ses parents quand ce dernier s’est mis à émettre des aboiements inhabituels. Il cherchait clairement à attirer son attention sur quelque chose.

Le canidé s’intéressait à une propriété et semblait vouloir indiquer le fond du jardin. Katey Higgins ont décidé de se fier à l’instinct de l’animal et se sont approchés de l’emplacement en question. Dans un coin, entre la végétation et l’arrière de la maison, un homme était étendu sur la neige, immobile.



TMJ4 News / YouTube

La propriétaire de Jagger et ses parents craignaient le pire, mais les aboiements du chien se sont intensifiés, ce qui a fait réagir la victime ; l’homme a légèrement bougé la tête. Réalisant qu’il n’était pas trop tard, ils se sont empressés d’appeler les secours.

Une ambulance est arrivée sur les lieux peu après, et le miraculé a été transporté à l’hôpital. Il souffrait d’engelures, mais ses chances de survie sont élevées. Il le doit, bien évidemment, au brave Jagger. Sans l’alerte lancée par le chien, il n’aurait sans doute pas été pris en charge à temps.

Jagger est lui-même un survivant

Katey Higgins est d’ailleurs très fière de lui, elle qui l’avait adopté quelques années plus tôt auprès de l’association locale de protection animale, la Watertown Humane Society. Avant cela, il était dans un refuge du Texas pratiquant l’euthanasie. On peut donc dire que lui aussi avait été sauvé.



TMJ4 News / YouTube

Après l’acte salvateur de Jagger, sa maîtresse a décidé d’adresser un don à la Watertown Humane Society.

Cette histoire est la preuve que les animaux des refuges méritent d’avoir une chance. Leur reconnaissance s’exprime de différentes manières. Ici, Jagger l’a fait à travers un acte héroïque.

TMJ4 News / YouTube