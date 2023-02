Un chien sauve la vie de sa maîtresse victime d’un malaise, un mois après son adoption

Pour Keena Pratt, Auggie est un « membre à part entière de la famille ». Depuis son adoption en novembre, ce chien n’a cessé de montrer son amour à ses proches, et le geste qu’il a eu envers sa propriétaire, victime d’un sérieux malaise, est la preuve ultime de l’attachement qu’il ressent pour ses maîtres.

Un réflexe salvateur

Un mois après l’arrivée d’Auggie, Keena a connu un réveil difficile. Elle s’est levée avec des nausées et s’est rendue aux toilettes, et elle s’y est sentie de plus en plus mal. Elle revient sur l’incident auprès de Newsweek.

« En m’asseyant sur les toilettes, j’ai posé ma tête sur le comptoir. J’étais dans les vapes. Je crois que j’ai vu Auggie à ce moment-là, mais il est rapidement sorti de la pièce », se rappelle-t-elle.

Le chien était en fait parti chercher le mari de Keena pour venir en aide à sa maîtresse. Il se souvient qu’Auggie se comportait de manière « étrange ». Il a donc compris que quelque chose n’allait pas, et s’est de suite rendu au chevet de son épouse. « Il pensait que je faisais une hypoglycémie, et a donc essayé de me faire boire du soda, mais je l’ai repoussé. Je lui ai dit que j’avais besoin d’aide, alors il a appelé l’ambulance » raconte Keena.

La mère de famille a ainsi été admise aux urgences et est restée à l’hôpital pendant 3 jours, pour « un taux d’électrolytes dangereusement bas » et une « infection » non traitée. Sans son chien, Keena n’aurait peut-être pas eu la chance d’être soignée à temps.

Auggie est un héros

« Je suis sûre qu’il a senti que quelque chose n’allait pas. Je n’ose imaginer ce qui se serait passé s’il n’avait pas alerté mon mari. Cela n’a fait qu’accroître notre amour pour ce chien » a-t-elle ajouté.

Auggie a lui aussi été marqué par cet évènement, à tel point qu’il est devenu « encore plus réactif » envers celles et ceux qui s’approchent de sa maîtresse. « Nous travaillons avec un comportementaliste pour essayer de résoudre ce problème » confiait Keena.

En tout cas, la quinquagénaire sera éternellement reconnaissante envers son chien, qui lui a permis d’avoir la vie sauve. En l’adoptant, elle a probablement pris l’une des meilleures décisions de sa vie. « Nous ne l’échangerions pour rien au monde », conclut-elle.