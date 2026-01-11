Rendu au refuge car « ingérable », ce Husky promis à l'euthanasie révèle sa vraie nature une fois sur un canapé (vidéo)

Menacé par une décision irréversible malgré son jeune âge et sa pleine forme, un chien a vu son destin basculer grâce à la mobilisation d’une famille de passionnés. Cette histoire touchante rappelle à quel point une seconde chance peut tout changer, surtout lorsqu’elle s’accompagne de patience, de compréhension et de beaucoup d’amour.

Un Husky Sibérien répondant au nom de Togo risquait l’euthanasie, bien qu’étant jeune et en bonne santé. Il avait, en effet, été ramené au refuge où il vivait par ses adoptants. Au bout d’un mois, ces derniers avaient décidé de se séparer de lui car ils ne parvenaient pas à le “gérer”.

En règle générale, les Huskies sont des chiens qui ont besoin d’énormément d’activité. Il ne faut pas oublier qu’ils étaient traditionnellement élevés comme chiens de traîneau. Beaucoup le sont d’ailleurs encore aujourd’hui. Certaines personnes les adoptent sans prendre conscience de cet aspect et finissent par se rendre compte que leur mode de vie n’est pas adapté au leur.

Un appel à l’aide a été lancé au sujet de Togo. C’est la famille Moriarty, dont le quotidien est suivi par 2,7 millions de followers sur leur compte TikTok “@imbluethesiberiann”, qui y a répondu.

Comptant 4 chiens, dont des Huskies, et 2 chats, elle n’a pas hésité à se porter volontaire pour accueillir Togo et l’aider à prendre un nouveau départ.



@imbluethesiberiann / TikTok

“Un chien qui veut juste être aimé”

Le chien s’est vite intégré à la joyeuse meute. Au sein de sa famille d’accueil, il a vécu bon nombre de premières fois, notamment lorsqu’il a découvert le confort d’un canapé.

C’est justement cette scène émouvante que l’on peut voir dans une vidéo mise en ligne le 15 décembre 2025 et relayée par PetHelfpul . La voici :

Son “père d’accueil” l’a invité à le rejoindre sur le canapé. Le canidé a hésité un moment avant de trouver le courage de se lancer. Un adorable échange de câlins s’en est suivi.

Pour ses bienfaiteurs, Togo est “un chien qui veut juste être aimé”. Il l’est clairement par cette famille et tout le monde espère le voir vivre la même chose dans sa future maison.