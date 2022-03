Atteint d'une maladie cardiaque, ce chiot a failli être euthanasié avant qu'une vétérinaire ne le sauve et lui offre une seconde chance !

En apprenant que l'un de ses chiots était atteint d'une maladie cardiaque grave, un éleveur anglais a décidé de l'euthanasier. Mais une vétérinaire lui a réservé un autre destin. Lueur d'espoir.

Malgré son jeune âge, Sprout a déjà enduré les pires épreuves de la vie. Atteint « d'une maladie cardiaque congénitale grave », comme l'a souligné le média d'actualité Devon Live, le Schnauzer nain était promis à un sort funeste : l'euthanasie. En effet, en raison du risque élevé d'insuffisance cardiaque et de mort prématurée, l'éleveur qui s'occupait de lui a envisagé cette solution.

Toutefois, une lueur d'espoir est apparue à la clinique vétérinaire : Jo Harris. Son collègue, Alex Laver, a publié une photo de l'animal pour voir si quelqu'un serait prêt à le prendre en charge. « Alex a diagnostiqué chez Sprout une sténose pulmonaire sévère et une dysplasie de la valve tricuspide, 2 affections congénitales provoquant une obstruction du flux sanguin dans le côté droit du cœur, entraînant un épaississement important du muscle cardiaque, a expliqué Jo, je n'ai tout simplement pas pu résister. »

© Cave Veterinary Specialists

Une seconde chance

C'est ainsi que Sprout s'est retrouvé dans les bras de Jo. Inquiète à cause des nombreux défauts de santé et consciente que l'opération se révèlerait extrêmement difficile, la praticienne a quand même donné une chance à ce chiot qui ne demandait qu'à vivre et être aimé.

La dame au grand cœur a attendu que son protégé atteigne l'âge de 5 mois avant d'entamer le processus. Avec l'aide d'un collègue, la vétérinaire a pratiqué une intervention chirurgicale qui a littéralement changé la vie du petit chien. « C'est l'opération de sténose pulmonaire la plus difficile que nous ayons jamais faite, a confié Jo, nous avons utilisé tous les cathéters et fils de notre placard et avons finalement réussi à faire passer notre plus petit cathéter. Ce fut un énorme succès, mieux que nous n'aurions osé l'espérer. »

© Jo Harris

Depuis cette intervention salvatrice, Sprout se repose et se rétablit chez sa bienfaitrice. Lorsqu'il sera complètement guéri, Jo prévoit de le remettre à ses parents qui vivent dans le comté de Dorset. « Ma mère qui a perdu un Terrier de 18 ans a vraiment besoin d'un nouveau compagnon », a expliqué l'héroïne de cette histoire.

Tout est bien qui finit bien pour tout le monde ! Après avoir frôlé la mort, Sprout est désormais certain de vivre heureux et en toute sérénité. Une vie amplement méritée, compte tenu tout ce qu'il a pu traverser en quelques mois...