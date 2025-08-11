Un chien adopté dans un refuge par une vedette de baseball fait fuir des cambrioleurs grâce à ses aboiements
Quelques mois après avoir été adopté dans un refuge, un chien a exprimé sa gratitude envers son humain en empêchant des cambrioleurs de sévir au domicile de ce dernier. L’homme n’est pas un inconnu, puisqu’il joue dans l’équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles.
Un chien s’est mis à aboyer en repérant des individus s’étant introduits chez son propriétaire et les a fait fuir, rapportait NBC Los Angeles. Celui-ci, vedette de baseball, l’avait adopté l’année précédente dans un refuge.
Ancien sociétaire des Orix Buffaloes au Japon, Yoshinobu Yamamoto porte les couleurs des Dodgers de Los Angeles depuis 2023. Quelques mois après son arrivée aux Etats-Unis, le sportif professionnel de 26 ans était tombé sous le charme d’un chien lors d’une visite au refuge en compagnie de sa mère. Il l’avait alors adopté, sans se douter que le quadrupède allait lui rendre la pareille en mettant des cambrioleurs en fuite alors qu’ils ciblaient sa maison.
Les faits ont eu lieu tôt le matin du mercredi 30 juillet 2025. Aux alentours de 5h30, 3 individus sont parvenus à s’introduire chez Yoshinobu Yamamoto, dans le quartier de Hollywood Hills à Los Angeles, alors que le joueur de baseball n’était pas chez lui.
Le lanceur des Dodgers se rendait, en effet, à Cincinnati, dans l’Etat de l’Ohio, avec son équipe. En revanche, des membres du personnel se trouvaient bien à la maison à ce moment-là, tout comme son ami à 4 pattes qui montait la garde.
Après avoir sauté par-dessus la clôture, les assaillants ont brisé une vitre à l’arrière de la propriété, mais le chien a vite réagi. Ses aboiements les ont amenés à rebrousser chemin, tandis que les employés de maison, tirés de leur sommeil, commençaient à allumer les lumières.
Les cambrioleurs ont quitté les lieux à toute vitesse sans avoir pu emporter le moindre effet. Le personnel a appelé un agent de sécurité privée, qui a alerté la police à son tour.
« J’aime les animaux depuis mon enfance »
Une vidéo filmée par l’équipe de NBC Los Angeles à bord d’un hélicoptère montrait le chien déambulant autour de la piscine, quelques heures après son intervention héroïque.
Yoshinobu Yamamoto avait parlé de lui dans une interview accordé à Spectrum Sports. « J’aime les animaux depuis mon enfance, car ma mère travaillait dans une clinique vétérinaire, confiait-il alors. L'année dernière, alors que j'étais à l’International League, ma mère m'a rendu visite à Los Angeles. Elle voulait visiter le refuge pour animaux, alors nous y sommes allés. Je suis tombé amoureux de mon chien et je l'ai adopté. »
