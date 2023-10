Un joueur de baseball qui attendait le bon moment pour adopter un chien reçoit une belle surprise le jour de sa retraite (vidéo)

Sociétaire des Cardinals de Saint-Louis, dans le Missouri (Etats-Unis), Adam Wainwright vient de clore sa carrière de joueur de baseball professionnel de fort belle manière.

Le père de famille de 42 ans a, en effet, décidé de prendre sa retraite sportive après avoir passé une vingtaine d’années sur les terrains en tant que lanceur.

Une cérémonie a été organisée en son honneur juste avant son dernier match le dimanche 1er octobre. C’est à ce moment-là que Adam Wainwright a pu découvrir la merveilleuse surprise que son club lui réservait.

Une femme s’est présentée sur le terrain en tenant un panier, puis l’a tendu au joueur de baseball. Il l’a ouvert en compagnie de sa femme et de ses enfants, découvrant ainsi un magnifique chiot.



Il s’agit d’un Chien d’eau Romagnol, ou Lagotto Romagnolo. Cette race canine d'origine italienne était traditionnellement élevée pour la chasse, plus spécifiquement pour le rapport de gibier d’eau. C’est toutefois en tant que truffier qu’elle s’illustre aujourd’hui.

Chose promise, chose due

Dans la vidéo montrant la scène, postée sur TikTok et relayée par PetHelpful, on apprend que les enfants d’Adam Wainwright voulaient un chien depuis quelque temps et demandaient régulièrement à leur père d’en adopter un.

Le sportif leur expliquait qu’il valait mieux attendre qu’il prenne sa retraite pour qu’il puisse s’occuper correctement de l’animal. C’est désormais chose faite, pour le plus grand bonheur de la famille et d’Adam Wainwright lui-même, qui était aux anges en faisant connaissance avec son nouvel ami à 4 pattes.

Voici la vidéo en question, qui totalise des centaines de milliers de vues depuis sa mise en ligne le 2 octobre :

