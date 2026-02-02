Maman de chiots âgés de 7 semaines, une chienne fugue en pleine nuit et se retrouve coincée dans un bassin d’eaux usées

En Nouvelle-Zélande, une chienne nommée Lucky s’est échappée du domicile familial au cours d’une nuit de novembre. La fugueuse, qui n’en était pas à sa première escapade en solitaire, n’avait toutefois pas prévu de tomber dans un bassin d’eaux usées. Par chance, un passant l’a remarquée.

Nos amis les animaux nous font parfois de grosses frayeurs. Certains d’entre eux, comme Lucky, sont connus pour leur désir d’explorations et leurs fugues répétées. La femelle de race Labrador à la robe chocolat a la fâcheuse tendance à « trouver une issue si vous ne verrouillez pas correctement la porte », explique Gail Milford, son adoptant, à la rédaction du NZ Herald.

Au cours d’une nuit de novembre, la chienne – alors maman d’une portée de chiots de 7 semaines – s’est de nouveau faufilée à l’extérieur au grand dam de sa famille, qui vit à Te Pohue. Au fil des heures, leur angoisse s’amplifiait. Jusqu’à ce que des nouvelles pointent enfin le bout de leur truffe le lendemain matin…

Plus de peur que de mal

Dans un groupe Facebook, un internaute avait partagé les photos d’un chien pris au piège dans un bassin d’eaux usées, situé près d’une autoroute. Les images montraient la boule de poils patauger dans l’eau insalubre, incapable de sortir de ce « piège ».

Après avoir pris connaissance de cette publication, le couple Milford et son fils de 15 ans se sont précipités sur les lieux, en emportant un lasso ainsi qu’un matelas gonflable de plage. Comme le révèlent nos confrères, le père et son fils ont réussi à sortir leur compagne à 4 pattes en unissant leurs efforts.

© Savanna Milford / NZ Herald

« Mon mari l'a ramenée à la maison et l'a arrosée, a déclaré Gail, je dois encore lui donner un bain. » En effet, Lucky avait besoin d’être lavée, en raison des souillures qui tapissaient son corps et des effluves nauséabonds.

Mis à part la couche de saletés et les mauvaises odeurs, la femelle Labrador se portait bien à son retour à la maison. Une fois son nid douillet retrouvé, elle a pu se remettre de sa mésaventure en eaux usées et reprendre sa mission de maman dévouée auprès de ses jeunes trésors sur pattes.