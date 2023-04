Sauvée de la rue, cette chatte peut compter sur les chiens de sa famille d’accueil pour prendre soin de ses chatons

La chatte fait parfaitement confiance aux chiens de la famille d’accueil, et les laisse jouer le rôle de tontons et tatas.

Angelica a été retrouvée dans la rue avec sa portée de 3 chatons, et ils étaient tous en très mauvais état. Deux chatons avaient des infections des voies respiratoires, tandis que le troisième était infesté de vers. Quant à la maman, elle souffrait d’une infection au niveau de la mamelle et avait de la fièvre. La famille féline a été prise en charge par le refuge AnimalLuvr’s Dream Rescue, et a eu la chance d’intégrer tout de suite un foyer d’accueil, comme le relate Love Meow.

© ilckenzoo / Instagram

Angelica a été très reconnaissante d’être enfin en sécurité

Lorsque la chatte est arrivée dans sa nouvelle maison, elle était un peu méfiante et hésitait à sortir de sa caisse de transport. Mais très vite, elle a compris qu’elle était en sécurité, et a été très reconnaissante d’avoir un lieu sûr pour élever ses petits.

Elle s’est confortablement installée dans un panier avec eux, et s’est laissée caresser tout en ronronnant.

© ilckenzoo / Instagram

L’ensemble de la famille a été soigné par un vétérinaire, et a recouvré la santé grâce aux bons soins d’Allison, la maman d’accueil.

Les chiens de la maison s’occupent des chatons pendant que la maman se repose

Une fois en pleine forme, la famille féline a été présentée aux chiens de la maison. Angelica s’est à nouveau montrée méfiante, mais la gentillesse et la douceur des canidés l’ont rapidement rassurée. La chatte a même compris qu’elle pouvait laisser les chiens veiller un peu sur ses enfants, tandis qu’elle se reposait et réclamait des câlins à Allison.

« Je leur donne un peu de temps avec les chiens tous les jours, et maintenant ils ronronnent quand ils les voient, et aiment se frotter contre leurs jambes et se blottir contre eux », a déclaré la maman d’accueil.

Après avoir connu les dangers et les difficultés de la rue, Angelica et ses petits goûtent enfin au bonheur de se savoir en sécurité, d’avoir tout le temps à manger et d’être entouré d’amour. Ils sont prêts à démarrer leur nouvelle vie dans des foyers définitifs. D’ailleurs, 2 des chatons viennent d’être adoptés par une même famille.

© ilckenzoo / Instagram

La maman et son dernier bébé attendent leur tour avec impatience, mais d'ici là, ils profitent de leurs amis canins tant qu’ils le peuvent.