Un chauffeur routier endeuillé vit un grand soulagement après la disparition de ses chiens lors d'une tentative de vol

The Bronx News 12 a filmé les émouvantes retrouvailles d’un homme avec l’un de ses chiens qu’il avait perdu de vue quelques jours plus tôt. Des faits relatés par le média new-yorkais ce jeudi 16 février.

Le mercredi 15 février, c’est un Juan Cabrera ému aux larmes qui a pu à nouveau serrer son chien contre lui après la fugue de ce dernier. Il s’était échappé lors d’un incident ayant pris une tournure dramatique.



The Bronx News 12

Chauffeur routier, Juan Cabrera est le propriétaire de 7 chiens qui l’accompagnent à bord de son camion, au volant duquel il sillonne les routes des Etats-Unis pour assurer la livraison de gros chargements.

Récemment, il s’était arrêté à Islip, dans l’Etat de New York, pour s’accorder une petite pause et de restaurer. Un individu en avait profité pour monter dans son poids lourd. Ce faisant, il était tombé et s’était blessé, ce qui avait nécessité l’intervention de la police locale. Constatant la présence des chiens, les forces de l’ordre avaient fait appel au service de contrôle des animaux.

Dans l’agitation et alors que les agents se chargeaient procéder à la saisie des quadrupèdes, l’un de ceux-ci s’était enfui pour se retrouver sur une autoroute. Malheureusement, il a été victime d’un accident auquel il n’a pas survécu. Un autre chien, Chihuahua répondant au nom de Cotton, s’est également échappé pour disparaître dans la nature.

Heureusement, il a fini par être retrouvé et mis en sécurité par une âme charitable. C’est donc hier que Juan Cabrera a pu revoir Cotton pour la première fois depuis le fâcheux épisode.



The Bronx News 12

800 dollars exigés par les autorités pour que ses chiens soient en règle

Il a également été contraint de s’acquitter de la somme de 800 dollars (750 euros environ) pour que ses chiens soient autorisés à circuler dans l’Etat de New York, alors qu’il n’en est pas résident.

Une situation que l’intéressé et The Bronx News 12 ne comprennent pas. Le média a d’ailleurs contacté les autorités pour obtenir des explications, mais n’en a pas reçu.